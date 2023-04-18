BIST 5.018
DOLAR 19,40
EURO 21,29
ALTIN 1.252,65
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri'nden Sudan açıklaması! Türk vatandaşlarıyla temas kuruluyor

Dışişleri'nden Sudan açıklaması! Türk vatandaşlarıyla temas kuruluyor

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'da yaşanan çatışmalara ilişkin yapılan açıklamada, durumun kaygıyla takip edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sudan'daki güvenlik koşulları seyahat etmeye uygun değil, vatandaşlarımızın bu aşamada kapalı mekanlarda kalmayı sürdürmeleri büyük önem taşımaktadır." denildi. Çatışmalardan kaçmak isteyen Türklerle, büyükelçilik ve konsolosluk üzerinden temas kuruluyor.

Abone ol

Sudan Cumhuriyeti’nde Sudan Ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan’dan bu yana devam eden şiddetli çatışmaların kaygıyla takip edildiği belirtilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Mukaddes Ramazan Bayramı’na yaklaştığımız bu günlerde kardeş kanının daha fazla akmaması ve sivillerin zarar görmemesi için her iki tarafı da sükûnete davet ediyoruz. Mevcut sorunların kalıcı şekilde çözüme ulaştırılmasının yegane yolunun diyalog ve uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Çatışmalardan etkilenen sivillere yardım elinin uzatılmasını teminen acilen insani ateşkes ilan edilmesinin ve ateşkese uyulmasının öneminin altını çiziyoruz. Bu hususta, Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz.”

Sudan’daki Türklerin durumunun yakından takip edildiği de aktarılarak, ülkedeki mevcut güvenlik koşullarının, seyahat etmeye uygun olmadığı, Türklerin bu aşamada kapalı mekanlarda kalmayı sürdürmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.

Uygun güvenlik ve lojistik koşullar oluştuğu takdirde, arzu eden Türklerin Sudan’dan ayrılmalarını teminen, gerekli yönlendirmenin yapılacağı kaydedilen açıklamada, büyükelçilik ve konsolosluk çağrı merkezinin, Türklerle yakın temas halinde olduğu ve çağrı merkezinin, Türklere telefonla ulaşarak gerekli bilgilendirmeyi yaptığı ifade edildi.

Ayrıca, Türklerin, Dışişleri Bakanlığının ve büyükelçiliğin duyuruları ile sosyal medya hesaplarını yakından takip etmelerinin, henüz büyükelçiliğe kayıt yaptırmamış vatandaşların, Hartum Büyükelçiliğinin, “+249 90 094 27 38”, “+249 91 273 41 02”, “+249 90 028 54 58” ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezinin, “+90 312 292 29 29” numaralarını arayarak, bilgilerini olabilecek talepleriyle birlikte iletmesinin yararlı olacağı belirtildi.

24 saat ateşkes ilan edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Temsilcisi Volker Perthes, 185 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan sivil ve savaşçı sayısının 1.800’e yükseldiğini söyledi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürerken, iki tarafın da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettikleri açıklandı. 

Sudan'da Ordu Generali Shams El Din Kabbashi, ateşkesin yerel saatle 18.00'de başlayacağını ve kararlaştırılan 24 saati aşmayacağını söyledi.

RSF lideri General Mohamed Hamdan Dagalo da, RSF'nin sivillerin güvenli geçişini ve yaralıların tahliyesini sağlamak için 24 saatlik ateşkesi onayladığını söyledi.

Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla birliklerin orduya katılmasını istiyor. RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

ABD, Çin, Rusya, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği, taraflara bölgede istikrarsızlığı artıran çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu. Mısır ve Güney Sudan taraflar arasında arabuluculuk yapmayı teklif etmişti.

İlgili Haberler
Sudan'da Türk vatandaşının evine roket isabet etti, 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bu sözler olay olur! Kayahan'ın kızı Beste Açar, uzaylılarla nasıl tanıştığını anlattı
Foto Galeri Bu sözler olay olur! Kayahan'ın kızı Beste Açar, uzaylılarla nasıl tanıştığını anlattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tetikçinin Oğlu Yunus kim oynuyor, gerçekte kimdir? Hedefi İskender'in yeri
Tetikçinin Oğlu Yunus kim oynuyor, gerçekte kimdir? Hedefi İskender'in yeri
Çekmeköy'de tekel bayi önünde silahlı çatışma 30-40 el ateş edildi
Çekmeköy'de tekel bayi önünde silahlı çatışma 30-40 el ateş edildi
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
18 kişinin öldüğü bombalı saldırının şüphelisi 6 kurşunla vurularak öldürüldü
18 kişinin öldüğü bombalı saldırının şüphelisi 6 kurşunla vurularak öldürüldü
İsmail Çataklı'nın acı günü; vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı
İsmail Çataklı'nın acı günü; vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı
Tetikçinin Oğlu dizisi konusu nedir 2. bölüm oyuncuları listesi
Tetikçinin Oğlu dizisi konusu nedir 2. bölüm oyuncuları listesi
Tekneyle gezen turistler fark etti! Adada genç bir kadına ait ceset bulundu
Tekneyle gezen turistler fark etti! Adada genç bir kadına ait ceset bulundu
Emeklilere intibak müjdesi! Dilekçe verenler dikkat: Seçim öncesi 1300 TL ek zam geliyor!
Emeklilere intibak müjdesi! Dilekçe verenler dikkat: Seçim öncesi 1300 TL ek zam geliyor!
CHP'li Özgür Özel fena yakalandı! 7 yıl önceki Demirtaş tweeti ortaya çıktı
CHP'li Özgür Özel fena yakalandı! 7 yıl önceki Demirtaş tweeti ortaya çıktı
Kuyruğun boyutuna bakın! Vatandaşlar, TCG Anadolu'yu görmek için akın etti
Kuyruğun boyutuna bakın! Vatandaşlar, TCG Anadolu'yu görmek için akın etti
50 ton buğday boş araziye döküldü! Bakanlık harekete geçti
50 ton buğday boş araziye döküldü! Bakanlık harekete geçti
Ali Koç ve yöneticilerden Altay Bayındır’a hastanede ziyaret
Ali Koç ve yöneticilerden Altay Bayındır’a hastanede ziyaret