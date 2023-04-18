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Çekmeköy'de tekel bayi önünde silahlı çatışma 30-40 el ateş edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çekmeköy'de tekel bayi önünde silahlı çatışma 30-40 el ateş edildi

Çekmeköy’de otomobil içerisinde bulunan iki kişi, tekel dükkanından çıkmasını bekledikleri şahsa kurşun yağdırdı. Kurşunlar tekel dükkanına da isabet etti. Polisler, 30-40 el ateş edilen silahlı çatışmayla ilgili araştırma başlattı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çekmeköy Çağdaş Caddesi üzerinde bulunan bir tekelin önünde gerçekleşti.

İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen şahıs tekel dükkanına girdi. O esnada bir otomobil içerisinde bulunan iki kişi, dükkanın önünde pusuda bekledi. Şahıs tekel dükkanından çıktığı esnada otomobil içerisinden ateş etmeye başlandı.

Dükkandan çıkan şahıs ise silahla ateş ederek karşılık verdi. Meydana gelen çatışmada bazı kurşunlar tekel dükkanına da isabet etti. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yerde 20'ye yakın boş kovan bulurken olay yeri inceleme ekipleri cadde üzerinde ve tekelde inceleme yaptı. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

“Baya bir çatışma oldu, 30-40 el ateş edildi”

Olay sırasında dükkanda bulunan esnaf Yakup Öztürk “İçeride müşterim alışveriş yapıyordu bir anda silah sesleri gelmeye başladı. Bir kişi farklı noktadan diğer 2 kişi başka noktadan ateş etti. İçerideki müşterim de onlara ateş etmeye başladı. Sonrasında hepsi kaçtılar. Baya bir çatışma oldu, 30-40 kere ateş edildi. Yaralı olmadı. Benim dükkanda büyük zararım var” dedi.

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