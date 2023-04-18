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18 kişinin öldüğü bombalı saldırının şüphelisi 6 kurşunla vurularak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
18 kişinin öldüğü bombalı saldırının şüphelisi 6 kurşunla vurularak öldürüldü

2008 yılında terör örgütü PKK'nın düzenlediği, Güngören'de biri doğmamış bebek 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Hüseyin Türeli Kuzey Irak'ta öldürüldü.

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2008’de Güngören’de PKK terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırıda biri doğmamış bebek 18 kişi öldü. Saldırının faillerinden Hüseyin Türeli, Kuzey Irak’ta kimliği belirsiz kişilerce 6 kurşunla vurularak öldürüldü.

Olayın geçmişi: Güngören Güven Mahallesi Menderes Caddesi'nde 27 Temmuz 2008'de 10'ar dakika arayla meydana gelen iki ayrı patlamada biri hamile kadın 17 kişi ölmüş, 90 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından düzenlenen operasyonla yakalanan 9 kişi hakkında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince dava açılmış ve yargılama sonunda 2 sanığa "devletin birliğini bozmaya teşebbüs" ve "kasten adam öldürme" suçlarından 18'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Bir sanık beraat etmiş, 6 sanık da değişen oranlarda hapisle cezalandırılmıştı.

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