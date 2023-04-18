18 kişinin öldüğü bombalı saldırının şüphelisi 6 kurşunla vurularak öldürüldü
2008 yılında terör örgütü PKK'nın düzenlediği, Güngören'de biri doğmamış bebek 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Hüseyin Türeli Kuzey Irak'ta öldürüldü.Abone ol
2008’de Güngören’de PKK terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırıda biri doğmamış bebek 18 kişi öldü. Saldırının faillerinden Hüseyin Türeli, Kuzey Irak’ta kimliği belirsiz kişilerce 6 kurşunla vurularak öldürüldü.
Olayın geçmişi: Güngören Güven Mahallesi Menderes Caddesi'nde 27 Temmuz 2008'de 10'ar dakika arayla meydana gelen iki ayrı patlamada biri hamile kadın 17 kişi ölmüş, 90 kişi yaralanmıştı.
Saldırının ardından düzenlenen operasyonla yakalanan 9 kişi hakkında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince dava açılmış ve yargılama sonunda 2 sanığa "devletin birliğini bozmaya teşebbüs" ve "kasten adam öldürme" suçlarından 18'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
Bir sanık beraat etmiş, 6 sanık da değişen oranlarda hapisle cezalandırılmıştı.