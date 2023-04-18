Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre teknik direktöre; 2022-23 futbol sezonu için 100.000 Euro, 2023-24 futbol sezonu için 1.600.000 Euro, 2024-25 futbol sezonu için 1.600.000 Euro ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Bjelica kimdir?

Nenad Bjelica, 20 Ağustos 1971 tarihinde Hırvatistan'ın Osijek kentinde dünyaya geldi. 51 yaşındaki çalıştırıcı futbolculuk kariyerine şehrinin takımı Osijek'te başlarken, Albacate, Betis, Las Palmas, Kaiserslautern, Admira Wicker ve Karnten kulüplerinde forma giydikten sonra emeklilik kararı aldı.

Futbolu bıraktığı kulüp olan Karnten'de antrenörlük kariyerine başlayan Bjelica, Lustenau, St. Andra, Austria Wien, Spezia, Lech Poznan, Dinamo Zagreb ve son olarak Osijek'i çalıştırdı.

Dinamo Zagreb'te ün yaptı

Altın çağını Dinamo Zagreb'te geçiren Nenad Bjelica, takımın başında çıktığı 99 maçta 2.30 puan ortalaması tutturdu. 2017-18 sezonunda Hırvat Kupası'nı kazanan Bjelica yönetimindeki Dinamo Zagreb, ayrıcave 2017-18 ve 2018-2019 sezonlarında Hırvatistan Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Bjelica, takımıyla birlikte 2019-2020 sezonunda da Süper Kupa'yı kazanma başarısını gösterdi.