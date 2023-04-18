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Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Son oruç hangi gün tutulacak?

Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Son oruç hangi gün tutulacak?

Ramazan Bayramına kısa bir süre kala "Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Son oruç hangi gün tutulacak?" sorularının yanıtları internette milyonlarca müslüman tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Son oruç hangi gün tutulacak? İşte Diyanet Ramazan ayı takvimi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler haberimizde...

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Ramazan ayının ne zaman biteceği ve son orucun hangi tarihte tutulacağı, Ramazan bayramanına kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 2023 amazan ayı ne zaman bitiyor? Son oruç hangi gün tutulacak? İşte Diyanet tarafından açıklanan Ramazan ayı takimi ve detaylar haberimizde... 

Ramazan ayı ne zaman bitiyor? 

İslamın beş temel şartından birisi olan oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayı bu yıl 23 Mart Perşembe günü başladı. Diğer yıllardan farklı olarak Ramazan bu yıl toplam 29 gün sürecek. Diyanet’İn yayımladığı dini günler takvimine göre 21 Nisan arefe günü olacak ve Ramazan ayı sona erecek.

Son oruç hangi gün tutulacak?

Ramazan ayında son oruç 20 Nisan Perşembe günü tutulacak. 19 Nisan’ı 20 Nisan’a bağlayan gece müslümanlar son oruçlarına kalkacak.

2023 Ramazan bayramı tarihleri

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

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