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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 300 milyar dolar tefecilerin parası değil, temiz para, helal para

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 300 milyar dolar tefecilerin parası değil, temiz para, helal para

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a katıldığı programdan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu "Erdoğan kalkmış konuşuyor, nasıl alacak diye. 300 milyar dolar tefecilerin parası değil, temiz para, helal para. Yatırım için gelecek." yanıtını verdi.

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin temel atma töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanlıurfa'da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında, "Bay Kemal İngiltere'den 300 milyar dolar getiriyormuş? Yav sana kim güvenir de böyle bir parayı verir... Açık açık da söylüyor... Demek ki, bunlar tefeciliğe soyundu. Başka izahı yok." sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"ABD’ye, İngiltere’ye gitmiştim. Teknoloji konusundaki atılımı Türkiye’mize nasıl getiririz onun da çabasını harcamıştım. Londra’da Türkiye’ye yatırım yapacak çevrelerle görüştüm. Onlardan 300 milyar dolarlık yatırım sözü de aldım. Erdoğan kalkmış konuşuyor, nasıl alacak diye. 300 milyar dolar tefecilerin parası değil, temiz para, helal para. Yatırım için gelecek.

Alışmışlar tefecilere para vermeye, sanıyorlar biz tefecilerin peşinde koşuyoruz. Hayır efendim. Bakın size bir rakam vereyim. Son 20 yılda bunların ödedikleri faiz 537 milyar dolar. Diyorlar ya biz faize karşıyız… Ülkemize temiz parayı getireceğiz, yatırımı yapacağız. İş dünyasının önündeki engelleri kaldıracağız, Türkiye bir yatırım seferberliği başlatacak.

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