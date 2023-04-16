Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na seçim vaadi tepkisi! "Bunlar tefeciliğe soyundu, başka izahı yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para. Öyle IMF git yalvar yakar değil. Onlar bize gelebilir miyiz diyecekler" vaadine değindi. Erdoğan, "Bay Kemal İngiltere'den 300 milyar dolar getiriyormuş? Ya sana kim güvenir de böyle bir parayı verir. Açık açık da söylüyor. Demek ki, bunlar tefeciliğe soyundu. Başka izahı yok" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sana Söz" sloganıyla başlattığı seçim kampanyasında bugüne kadar iktidara yakın sermaye gruplarına aktarıldığını söylediği 418 milyar doların geri alınacağını ve 300 milyar temiz parayı Türkiye'ye getireceğini ifade eden Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Yav sana kim güvenir de böyle bir parayı verir... Açık açık da söylüyor... Demek ki, bunlar tefeciliğe soyundu. Başka izahı yok" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na "300 milyar dolar" yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar vaadine değindi.

"Sana kim güvenir de bu parayı verir?"

Erdoğan, "Bay Kemal İngiltere'den 300 milyar dolar getiriyormuş? Yav sana kim güvenir de böyle bir parayı verir... Açık açık da söylüyor... Demek ki, bunlar tefeciliğe soyundu. Başka izahı yok. Benim milletim bu tefecilere ve yandaşlarına 14 Mayıs'ta gereken dersi verecek mi? Öyleyse durmak yok... Vesayet sistemi yerine demokrasiyi tesis etme mücadelemiz var. Bu Bay Bay Kemal şu anda terör örgütüyle yan yana mı... Bunlar Diyarbakır'da sokağa dökerek onların ölümüne neden olmadı mı? Türkiye terör devleti değildir. Türkiye hakkın egemen olduğu bir devlettir." dedi.

"Gelin 14 Mayıs'ta bu hesabı bunlara sorun"

Son günlerde şımaran bölücü ve FETÖ'cülerin evlatlarımızın hayallerini çalmasına müsaade edemeyiz. 14 Mayıs bunun için de karar günüdür. Bölücü örgüt ve uzantılarının alenen destek beyan ettiği 7'li koalisyonun Türkiye'yi hiçbir alanda ileri götürmesi mümkün değildir... Adam Kandil'den meydan okuyor. Ve ne diyorlar? Bunlar Cumhur İttifakı'nın karşısında gereğini yapacaktır. Bunlar Kürt kardeşlerimin yavrularını Kandil'e kaçıranlar değil mi? Değerli kardeşlerim bu kaçırılan yavrular şu an nerede? Çoğu Kandil'de... Her türlü tacizi bu kızlarımıza yapıyorlar mı? Öyleyse annelere sesleniyorum, babalara sesleniyorum. Gelin 14 Mayıs'ta bu hesabı bunlara sorun.