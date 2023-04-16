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Muharrem İnce hangi gazetecilere neden kızıyor?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde Gazeteci Fatih Altaylı ile konuşmuş ve bazı gazetecilere küstüğünü açıklamıştı. İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Gazeteci Cem Küçük ile bu konuyu canlı yayında değerlendirdi.

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14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerine sayılı günler kala artık tüm adaylar hazırlıklarında son hamlelerine oynuyor. Seçim propagandası yaparken en önemli faktörün medya olduğu bu dönemde Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce bazı gazetecilerle arasına set çekti.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Gazeteci Cem Küçük ile Muharrem İnce'nin küstüğü gazetecileri ve sebeplerine canlı yayında tartıştı.

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