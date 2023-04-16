İyi Parti'den 85 milyon vatandaş için kişiye özel interaktif seçim beyannamesi

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, partisinin hazırladığı interaktif haritalı "kişiye özel seçim beyannamesini" tanıttı.

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Vatandaşların kişisel özellikleriyle ilgili bilgilerin ve bilgi edinmek istediği konuların girildiği beyannamede, İyi Parti'nin vaatleri yer alıyor.

İyi Parti'nin seçim beyannamesi ve milletvekili adayları Ankara'da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. İnteraktif haritalı seçim beyannamesine, www.turkiyetarihyazacak.com sitesinden ulaşılıyor.

Seçim vaatlerinin öğrenilebildiği portalda il seçiminden sonra cinsiyet, yaş, çalışma durumu gibi bilgiler giriliyor. Daha sonra bilgi edinmek istenilen konular seçiliyor. Bu adımların ardından İyi Parti'nin konu ve kişi hakkında hayata geçirmeyi planladığı vaatler anlatılıyor.

Ümit Özlale, interaktif seçim beyannamesi haritasını, şu sözlerle tanıttı:

"Herkesin eşit haklara sahip olduğu bir Türkiye inşa edebilmek için, yeniden ve daha iyisini inşa edebilmek için, herkesin farklı olduğunu ve farklı ihtiyaçlara sahip olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.

Yıllar önce genel başkanımızın söylediği gibi; bu kimlik kartını taşıyan herkes eşit, herkes farklı. Bugün halkımıza bir bütün olarak vadettiğimiz toplumsal sözleşmemizi, seçim beyannamemizi her bir vatandaşımızla imzalamamız gerektiğine inanıyoruz.

Bizler bugün, Türkiye siyasi tarihinde bir ilk olan kişiye özel seçim beyannamesini sizlerle paylaşmanın, üretmenin gururunu taşıyoruz. Herkes eşit, herkes farklı. Yapay zekayı kullanarak bir web portalı hazırladık; www.turkiyetarihyazacak.com

Sağ tarafta tüm beyannamelere geldiğiniz zaman bütün illerin kalkınma raporları hazır. İyi Parti'nin her il için hazırladığı vaatleri kalkınma raporlarında. 85 milyonun 85 milyonu için ayrı bir seçim beyannamesi hazırladık."