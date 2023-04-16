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"23 Nisan Çocuk Tiyatrosu" perdelerini çocuklar için açıyor

"23 Nisan Çocuk Tiyatrosu" perdelerini çocuklar için açıyor

Devlet Tiyatroları iş birliğinde düzenlenecek olan Migros 23 Nisan Çocuk Tiyatrosu Şenliği kapsamında, 14 ildeki 15 sahnede 13 farklı oyun sergilenecek.

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Migros, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı geleneksel Migros 23 Nisan Çocuk Tiyatrosu Şenliği ile kutluyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 27. kez Devlet Tiyatroları iş birliğinde düzenlenecek olan şenlik kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Konya, Sivas, Van, Mersin, Kayseri ve Trabzon illerindeki 15 sahnede 13 farklı oyun sergilenecek.

Çocukların kültür ve sanat gelişimlerine katkıda bulunmak ve onlara armağan edilen bu önemli günü neşe içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla Türkiye’nin 14 ilindeki binlerce çocuğu konuk edecek olan şenlik için Migros mağazalarından alınan ücretsiz rezervasyon fişleri, Devlet Tiyatroları gişelerinden ücretsiz olarak bilete çevrilebilecek.

Programda çocukları “Pinokyo”, “Herkes için Keloğlan”, “Siz Ne Dersiniz?”, “Otobüs Durağında Üç Bencil”, “Tıngır Mıngır Ülke”, “Sihirli Keman”, “Gölgenin Canı”, “Çizmeli Kedi”, “Kurbağa Vırak”, “Peter Pan”, “Lyrobotonlu Kaplumbağa Silva”, “Mikrobik ile Gribik”, “Kaç Tilki Kaç” oyunları bekliyor.

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