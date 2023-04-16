Üsküdar Üniversitesi'nden, "Uluslararası Hesaplamalı Nörobilim Sempozyumu"

Üsküdar Üniversitesi tarafından yerli ve yabancı önemli bilim insanlarının katılımıyla 'Uluslararası Hesaplamalı Nörobilim Sempozyumu' düzenlendi.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumu'nda düzenlenen ve fijital (fiziksel ve dijital) olarak gerçekleştirilen sempozyum, NPİstanbul Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin'in konuşmasıyla başladı. Metin, konuşmasında, hesaplamalı nörobilimle geleceğin daha parlak olacağına vurgu yaptı.

Açıklamada, sempozyumdaki konuşmasına yer verilen Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, dünya ekonomisinin yüzde 50'sini kuantumun etkilediğini belirterek, dijital bir dünyaya doğru gidildiğini ve kuantumun insan yaşamında da karşılığı olduğunu aktardı.

Psikiyatride hastalıklı durumların matematiksel modellemesinin yapıldığına değinen Tarhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi böylece daha kolay olacak. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde yapay zeka dönemi başlıyor. Bilindiği üzere Chat GPT birçok alanda kullanılmaya başladı. İstenilen ne varsa bu yeni yapay zeka uygulamasından temin etmek mümkün hale geldi. Ruhsal dediğimiz her şey ölçülebilir oldu. Örneğin, bir kişide bipolar ya da obsesif kompülsif bozukluklardan şüphelendiğimizde hastanın verilerini yapay zekaya vereceğiz ve tanı koymak kolaylaşacak. Bu insan psikolojisinin hesaplanabilmesi açısından çok önemli. Üsküdar Üniversitesi NPİstanbul Hastanesi'ne yapay zeka özellikli MR cihazı kuruyoruz. O cihaz tüm verileri toplayarak uzmanlarımıza tanı koyma ve tedavi sürecinde büyük kolaylık sağlayacak.'

'Beyindeki işlevini yitiren bölgeler radyo dalgalarıyla tedavi edilecek'

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, radyo dalgalarıyla beyin hastalıklarının tedavi edilebileceğini vurgulayarak, beynin bozulmuş alanına RF dalgası gönderip oradaki işlevi düzeltme potansiyelinin oluştuğunu bildirdi.

Burada radyo frekanslarının ilaçla tedavinin önüne geçeceğini aktaran Tarhan, şunları kaydetti:

'Şu anda hedef o. Çünkü radyo frekansları hesaplanabiliyor, dozu ayarlanabiliyor. Beynin ürettiği radyo frekansı boyutu bilinecek, hastalıkla bozulan alan radyo frekans tespit edilecek ve beynin o bölgesine işlevi olan radyo frekansı verilecek. Bu tıpta akıllı ilaç kullanımına benziyor. Bir insanın bacağı kırıldığı zaman nasıl ki tüm vücudu değil, sadece bacağı alçıya alınıyorsa beyinde bir bozulma meydana geldiğinde tüm beyne değil, sadece işlevi bozulmuş bölgeye yoğunlaşılacak. Şu anda beynin belli bölgelerindeki işlev sorunlarını gidermek üzere manyetik uyarım tedavisi uygulanıyor ama manyetik uyarımın da ötesinde bir frekanstan bahsediyoruz.'

'Hesaplamalı nörobilim hastalıkların sebebini gösterecek'

Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay da 'Propofol ve Deksmedetomidinin Bağımlılık Potansiyeli: Bazı Deneysel Çalışmaların Sonuçları' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Nörobilim alanında çözüm bekleyen sonuçlar için bir arayış olduğunu belirten Uzbay, önce 'multidisipliner' dediklerini ve sosyal bilimler ile fen ve sağlık bilimlerini aynı yerde multidisipliner çalıştırmaya gayret ettiklerini, matematik ve kuantumun da işin içine girdiğini bildirdi.

Uzbay, 'Nöronu gösteriyoruz, ama beyindeki bağlantısallık ağlarını hastalıklara özgün hale getiremiyoruz. İşte bu noktada, tanı anlamında gidilecek yollar var. Tam tanıyı koyduğumuzda, bu yapıyı eski haline nasıl çevireceğimize odaklanacağız. Bu yapıyı eski haline çevirdiğiniz zaman kati iyileşme, radikal çözüme ulaşacağız.' ifadelerini kullandı.

Buradan yola çıkarak psikopatları ve sosyopatları tedavi edip topluma da kazandırıp toplumdaki suç oranının düşmesini sağlayacaklarını kaydeden Uzbay, 'Bundan 200-300 yıl sonra insanlar muhtemelen 'şizofreni hastalarına bunu veriyorlarmış, alzaymırda hiçbir şey yapamıyorlarmış' diyecekler. Şu an yaptığımız, şizofreni hastasının belirtilerini baskılıyoruz, ilaç vererek hastalığı geçirmiyoruz. Çünkü sebeple değil, görebildiğimiz sonuçla uğraşıyoruz. Sebebi göremiyoruz. Sorun bu. Hesaplamalı nörobilim bize hastalıkların sebeplerini göstermesi ve sonuca ulaşmamız açısından önemli bir alan.'

Çevrimiçi ve fijital oturumlar düzenlendi

Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Barış Metin'in başkanlığını yaptığı 'Görüntü İşlemede Kontur Yakalamanın Yapay Sinir Ağları ve Görme Sistemi Üzerinden Hesaplamalı Nörobilim Perspektifinden Karşılaştırılması' başlıklı ilk oturumda, Prof. Dr. Orhan Murat Koçak ve Dr. Öğr. Gör. Yasemin Hoşgören Alıcı konuşmacı olarak yer aldı.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel'in başkanlığında gerçekleşen oturumda ise Prof. Albert Ali Salah 'Davranışsal ve Klinik Bilimler İçin Hesaplamalı Araçlar Tasarlama', Dr. Heysem Kaya 'Semptom Tahminleri Yoluyla Metne Dayalı Yorumlanabilir Depresyon Şiddeti Modellemesi', Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Uyulan ise 'Beyin-Bilgisayar Arayüzü Sınıflandırma Algoritmalarında Derin Öğrenme Yöntemleri' başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Oturumların yanı sıra alanında uzman isimler önemli konu başlıkları altında sunumlarını paylaştı. Prof. Dr. Bahar Güntekin 'Demansın Olayla İlgili EEG Biyobelirteçleri', Dr. Massimiliano Zanin 'Sinirbilimde Derin Öğrenme: Sınıflandırma Görevlerinin Ötesine Geçmek', Doç. Dr. Pınar Öz 'Septohipokampal Nöral Devrelerin Modellenmesi: Akson Taşıyan Dendritlerin ve Yetişkin Nörogenezinin Bütünleştirilmesi', Dr. Öğr. Üyesi R. Murat Demirer 'Hiperbolik manifoldlarda EEG ile Beyin Fonksiyonu' başlıklı sunum yaptı.

Sempozyuma çevrim içi katılan Doç. Dr. Asra Al Fauzi'nin konuşmasının başlığı ise 'Güvenli Nörovasküler Cerrahi için İntraoperatif İzlemenin Multimodalite Kullanımı: Gelişmekte Olan Ülkelerde Sorunlar ve Zorluklar Senaryosu' oldu.