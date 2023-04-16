Meral Akşener: Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağız, söz veriyoruz!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da partisinin seçim beyannamesini açıkladı. AK Parti iktidarına sert sözlerle yüklenen Akşener ardından da ekledi: "Recep Bey ve arkadaşlarına karşı adil davranacağımıza söz veriyoruz. Bu memleketin milyonlarca mazlumu gibi, onlar için de adaleti sağlayacağımıza söz veriyoruz."

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ATO Congresium'da düzenlenen İYİ Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. AK Parti Hatay milletvekillerinin tanıtım toplantısında dua eden Ergüder Aksoy'un, "Ben bu depreme felaket demiyorum, rahmet diyorum. Bu deprem Allah'ın kırbacıdır! O halde Antakya (eliyle milletvekili adaylarını göstererek) bu aslanları bekliyor ki artık tümüyle hepsi ak olsun." sözlerine tepki gösteren Meral Akşener, "Hatay'da 'Bu depremde rahmet var' dediler. Bunu diyecek kadar ölçüyü kaçırdılar" dedi. İktidara ağır sözlerle yüklenen Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle

- Ne yazık ki bugün Türkiye'de bize geçmişimizi unutturmak isteyenler var. Bizi 20 yıllık bir kısır döngünün içine sıkıştırmak isteyenler var. Tarihimizi küçümseyerek kendini büyütmek isteyenler var. Cumhuriyet değerlerimizi yok sayanlar var.

- Ne yazık ki bugün Türkiye'de tarihin yüz karası, vicdanı kin karası, ahlakı da günah karası olan ciddiyetsiz, beceriksiz ve yüzsüz bir iktidar var. Derdine derman bulmaya çalışan aziz milletim sakın endişelenme, bak iyiler var. Hayatı hiçe, varlığı yok sayılan, kendine biçilen ömrü yaşamaya zorlanan kız kardeşlerim sakın umudunu kaybetme, bak burada iyiler var.

- Çevrilen onca dümene, barikatlara hatta kurşunlara rağmen biz hâlâ buradayız. Bu beceriksiz iktidar yüzünden milletimiz sadece yaşıyormuş gibi gün geçiriyor, her gün can çekişiyor. İçini boğan dertlerden nefes bile alamıyor. 14 Mayıs'ta tarih yazacağız.

'Bu depremde rahmet var' diyecek kadar...

- Kahramanmaraş'ta, Adana'da, Diyarbakır'da, Gaziantep'te, Osmaniye'de, Şanlıurfa'da, Kilis'te, Malatya'da insanlarımızı yaşatamadılar. Mesela Recep Bey çıktı, 'Kader planı' dedi. 'Ölüm bu işin fıtratında var' dedi. Hatta daha dün Hatay'da daha da ileri gittiler 'Bu depremde rahmet var' dediler. Bunu diyecek kadar ölçüyü kaçırdılar. Sonuç ne oldu? Ne sellerde ne depremlerde ne maden facialarında insanlarımızı yaşatamadılar.

Onlara göre adalet, 10-15 maaş demek

- Yeni bir toplumsal sözleşmesi vadediyoruz. Toplumsal sözleşmemizin ilk unsuru adalet. Adalet, millete hak ettiği yaşam standartlarını sunma erdemidir. Demokratik bir hukuk devletinde adalet anlayışı, insanlara sadece yasalar önünde eşitlik sunmaz, toplumsal gelişimin de önünü açar. Bugün AK Parti eliyle ülkemizdeki adalet anlayışı, iktidar mensuplarının faydalandığı evrensellikten uzak bir kavrama dönüştü. Adalet, kendinden olanları kayırmak demek. Milletin cebinden alıp kendi cebine koymak demek. 5 10 15 maaş almak demek. Onlara göre adalet çocukları lüks arabalarda pudralı turlar atarken, diğerlerinin aç uyuması demek.

Söz, Recep Bey'e adil davranacağız...

- Adaletin bir gün en çok kendilerine lazım olacağını unutuyorlar ama biz İyi Parti olarak buradan söz veriyoruz. Recep Bey ve arkadaşlarına karşı adil davranacağımıza söz veriyoruz. Bu memleketin milyonlarca mazlumu gibi, onlar için de adaleti sağlayacağımıza söz veriyoruz. AK Parti iktidarının keyfine göre bir gün hain, bir gün terörist, bir gün nankör ilan ediliyoruz. Bu ülkenin kadınları olarak sürtük bile ilan edilebiliyoruz.

Şu mağdur olmayı öğretin bana da!

- Kıyamam her konuda onlar mağdur oluyorlar! Gerçekten ibretlik bir durum. Onlarla aynı düşünmediğimiz için sürekli mağdur oluyorlar! Masallarını, oyunlarını ortaya çıkardığımız için her seferinde mağdur oluyorlar! Rantlarının, harami düzenlerinin önünü kestiğimiz için mağdur oluyorlar! Gençler fikirlerini söylemek istiyorlar ama bu durumdan hapse atılan gençler değil, Recep Bey ve şürekâsı mağdur oluyor. Kadınlar, çektikleri eziyete karşı haklarını savunmak istiyorlar ama bunlar hep mağdur oluyor! Depremzedelerimiz enkaz içinde hayat mücadelesi veriyor, mağdur olup defter tutan onlar oluyor. Kurşun bize atılıyor, mağdur olan onlar oluyor. Güler misin ağlar mısın! Şu mağdur olmayı öğretin bana da! Biz 21 yıldır bu beceriksiz kadroların şımarık iktidarının bitmek bilmeyen mağduriyet senfonisini dinliyoruz.

Edepsiz, sürdük, kahrolsun hepsi...

- AK Parti'nin ayaklar altında aldığı saygı kavramı, toplumsal sözleşmemizin ikinci sözü, Türkiye'yi buluşturan o harç olacak. Tüm vatandaşlarımızın eğlenme, yaşam sürme hakkı güvence altında olacak. "Hahaha" diye güldüğünüzde edepsiz oluyorsunuz, başka şeyler de oluyorsunuz, sürtük oluyorsunuz. Kahrolsun hepsi! Kadın haklarına, çocuk haklarına, hayvan haklarına, çevre haklarına, siyasi ve yaşam tarzı tercihlerine, her bir vatandaşımızın nüfus cüzdanına saygı duyan bir Türkiye tarih yazacak.

Üniversite açtı hoca yok, hastane açtı doktor yok

- Niteliksiz bir eğitime, sağlığa, hayata mahkum edildik. Recep Bey sürekli üniversite açtık diye övünür. Ama asistanlar haricinde hoca yok. Hastane açtık diye anlattıkça anlatır ama açtığı hastanelerin içinde doktor yok.

21. yüzyılda marifet gibi hâlâ yol yaptık, köprü yaptık diye böbürlenir. Bugün gençlerimizin o yoldan, köprülerden geçmek için mazot almaya bile parası yok. AK Parti iktidarı için her şey sayıdan, her şey gösterişten ibaret. Nitelik ise umurlarında bile değil. Bu arkadaşların iktidarı niteliğin, liyakatin, ehliyetin değil, su katılmamış bir vasatlığın iktidarı. Bu kadar açık ve net.

AK Parti'nin ülkemizden çaldığı güç...

- 14 Mayıs'tan sonra AK Parti'nin görmezden geldiği nitelik kavramı, toplumsal sözleşmemizin 3. sözü; Türkiye'nin de itici gücü olacak.

AK Parti'nin ülkemizden çaldığı güç, toplumsal sözleşmemizin 4. sözü, Türkiye'nin de mutlak geleceği olacak. Bizim yolumuz kalkınma yolu olacak. Bu yolun yokuşu, virajı olmayacak; dosdoğru bolluğa, zenginliğe gidecek. Bu yolun dürüstlüğe, adalete, demokrasiye çıkacak. Bu yolun sonunda Avrupa'nın göçmen hendeği olmayan bir Türkiye olacak. Hiç şüpheniz olmasın, İyi Parti iktidarında potansiyelini gerçekleşip güçlü mü güçlü bir Türkiye tarih yazacak. Bizim yolumuz hak, hakikat, millet yoludur. Bizim yolumuz Türkiye'nin kurtuluş yoludur.