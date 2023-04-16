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Bakan Bekir Bozdağ duyurdu! Adalet Bakanlığı'na alınacak yeni personel sayısı güncellendi

Bakan Bekir Bozdağ duyurdu! Adalet Bakanlığı'na alınacak yeni personel sayısı güncellendi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını bildirdi.

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TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "18 bin 500 olarak açıklamıştım. Şimdi sayıyı güncelledik, 22 bin 120 personel için yazımızı cumhurbaşkanımıza yolladık. Önümüzdeki hafta hangi ilde kaç personel alınacağını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimleri ile ilgili olarak ise 'Seçim ilk turda bitecek, çok net. Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu alacağı bir netice olacak' dedi.

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