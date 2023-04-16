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'Millet İttifakı' haberi Alişan'ı resmen çıldırttı: Şerefsizsiniz... Bu p.ç yaymış her yere

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'Millet İttifakı' haberi Alişan'ı resmen çıldırttı: Şerefsizsiniz... Bu p.ç yaymış her yere

Alişan sosyal medyada resmen çıldırdı. Ünlü ismin bu kadar kızmasına hakkında çıkan bir haber neden oldu. Haberi alıntılayan Alişan, "Kime demişim bunu?" diyerek adeta isyan etti.

'Millet İttifakı' haberi Alişan'ı resmen çıldırttı: Şerefsizsiniz... Bu p.ç yaymış her yere

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gözleri üzerine çeken ünlü şarkıcının Twitter'da yaptığı son paylaşım gündeme bomba gibi düştü.

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'Millet İttifakı' haberi Alişan'ı resmen çıldırttı: Şerefsizsiniz... Bu p.ç yaymış her yere

Hakkında yazılan haber başlığını görünce kendisine hakim olamayan Alişan resmen açtı ağzını yumdu gözünü...

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'Millet İttifakı' haberi Alişan'ı resmen çıldırttı: Şerefsizsiniz... Bu p.ç yaymış her yere

Alişan, hakkında yazılan 'Millet İttifakı’na ‘Olur da iktidara gelirseniz beni Türk vatandaşlığından çıkarın' başlıklı haber karşısında deliye döndü.

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'Millet İttifakı' haberi Alişan'ı resmen çıldırttı: Şerefsizsiniz... Bu p.ç yaymış her yere

Alişan, "Gerçekten şerefsizsiniz, adisiniz, haysiyetsizsiniz… Her seçimde bunu yapmaktan bıkmadınız. Kime demişim bunu? Benim bir tane vatanım var ve vadem dolduğunda vatanımda öleceğim." dedi.

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