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İhsan Şenocak'tan CHP fetvası! Allah'a götürülecek en büyük amel CHP düşmanlığıdır

İhsan Şenocak'tan CHP fetvası! Allah'a götürülecek en büyük amel CHP düşmanlığıdır

Verdiği fetvalar ve yaptığı çıkışlarla sık sık tartışmaların göbeğinde yer alan ilahiyatçı İhsan Şenocak'tan CHP'lileri ayağa kaldıracak açıklama... Şenocak, "Bir Müslümanın Allah-u Teala'nın huzuruna götüreceği en büyük ameli CHP'ye düşmanlıktır" dedi.

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Her dönem yaptığı çıkılar e verdiği fetvalarla tartışmaların odağında yer alan İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İhsan Şenocak, "Bir Müslümanın Allah-u Teala'nın huzuruna götüreceği en büyük ameli CHP'ye düşmanlıktır" görüşünü savundu. Yeni Akit yazarı Taha Emre Özdemir, Şenocak'ın köşesi aracılığıyla Müslümanları 'uyardığını' belirtip şunları yazdı:

Akit yazarı aracılığıyla uyardı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına rakip olarak çıkanların Türkiye'yi sürükleyeceği yeni düzen sayın Karamollaoğlu’nun aksine, “kör, sağır ve dilsiz” olmayanlar tarafından açıkça fark edilirken, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da köşemiz aracılığıyla Müslümanları şöyle uyarıyor:

CHP Düşmanlığımla iftihar ediyorum

- Bir Müslümanın Allah-u Teala'nın huzuruna götüreceği en büyük ameli CHP'ye düşmanlıktır. Bir Müslüman olarak CHP'ye karşı duruşumdan iftihar ediyorum. Dinime, imanıma, bütün mukaddesatıma kast eden CHP'ye karşı oluşum, ahirette güvendiğim en büyük amelimdir."

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