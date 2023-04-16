Esad'ın gazetesi yazdı! "Türk askeri çekilecek yerine El Nusra gelecek" iddiası...

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme adımları atılırken, Şam yönetimine yakın Al-Watan gazetesine konuşan kaynaklar Türkiye'nin bölgedeki bir sonraki hamlesi ile ilgili çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

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Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere hazırlanırken diplomasi alanında da Ankara-Şam hattında normalleşme çabaları devam ediyor… Taraflar üst seviyede görüşmek üzere bir dizi toplantı yaparken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yakınlığıyla bilinen Al-Watan gazetesinden dikkat çekici bir iddia geldi.

Şam yönetimi, Türkiye ile masaya oturmak için Suriye sınırları içerisindeki Türk askerlerinin bölgeden ayrılması şartını getirirken bu talep görüşmelerde tıkanıklığa sebep oldu. Al-Watan ise bölgedeki Türk güçlerinin zaman içinde bölgeden ayrılacağını ve ayrıldığı bu noktaları El-Nusra’ya teslim edeceğini iddia etti.

Gazeteye konuşan kaynaklar, “Ankara, çatışmasızlık bölgesinde Suriye ordusu ile temas noktalarını El-Nusra’ya vermek istiyor. Bunun sebebi de Suriye ile müzakerelerde talepleri karşılamak” iddiasını ortaya attı.