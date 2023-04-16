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Farah Zeynep Abdullah paylaştı; Yeni Aşk-ı Memnu'dan ilk kare

Farah Zeynep Abdullah paylaştı; Yeni Aşk-ı Memnu'dan ilk kare

Bir zamanlara damgasını vuran Aşk-ı Memnu yeniden çekiliyor. "Bihter" adıyla çekilen filmde başrolü oynayan Farah Zeynep Abdullah, setten ilk karesini paylaştı.

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Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesi "Bihter" adıyla film oluyor.

Merakla beklenen filmin başrolünde Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonat, Hande Ataizi, Ebru Özkan gibi isimlerin yer aldığı filmin Bihter'inden ilk kare geldi.

Yeni Bihter'den ilk kare

Çekimleri hızla devam eden filmde Bihter'i oynayan Farah Zeynep Abdullah, Instagram hesabından sette hazırlanırken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun "İşte yine başlıyoruz. Bihter" notuyla yaptığı paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

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