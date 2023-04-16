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Süper Lig'de Trabzonspor Beşiktaş'ı ağırlıyor! İki takımın da eksikleri var işte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de Trabzonspor Beşiktaş'ı ağırlıyor! İki takımın da eksikleri var işte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 29. haftasında geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi saat 20:30'da başlayacak. İki takımın da kadroda eksik futbolcuları bulunuyor. Trabzonspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri şöyle...

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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Trabzonspor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 55 puanla haftaya 3. sırada girdi.

Son şampiyon Trabzonspor ise ligde çıktığı müsabakaların 13'ünü kazandı, 5'inde berabere kaldı ve 9'undan mağlup ayrıldı. 44 puanı bulunan bordo-mavili ekip, averajla 6. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İki takımın eksikleri

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın uzun süreli sakatlıkları devam ederken Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın da karşılaşmada oynama ihtimalinin zor olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç'un dışında Atiba Hutchinson ve sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de kadroda yer almadı.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Doğucan Haspolat, Siopis, Trezeguet, Bakasetas, Markovic, Gomez

Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Maxim, Redmond, Aboubakar

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