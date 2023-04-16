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AK Partili Bülent Turan'dan bakanlığa 'uyarı': Seçime girmeyen partiye hazine yardımı olabilir mi?

AK Partili Bülent Turan'dan bakanlığa 'uyarı': Seçime girmeyen partiye hazine yardımı olabilir mi?

Çanakkale Bozcaada'da AK Parti İlçe binasının açılışında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Maliye Bakanlığı'na seslenerek "Seçime girmeyen partiye hazine yardımı olabilir mi?" diye sordu.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde AK Parti İlçe binasının açılışında konuştu.

BirGün'de yer alan habere göre Turan, açılış konuşmasında Hazine'nin Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) verdiği yardımın kesilmesi için Maliye Bakanlığı'na seslenerek "Bozcaada’dan maliye bakanlığını uyarıyorum. HDP seçime girmeme kararı aldığından dolayı 3 kat fazla para ödemenin dışında olmalı" dedi.

HDP'nin Yeşil Sol Parti listesinden seçime girme kararına ilişkin Turan, "HDP seçime girmeme kararı aldığından dolayı 3 kat fazla para ödemenin dışında olmalı. Hadi diyelim Anayasa Mahkemesi bu kararı ile bakanlığa yetki ve takdir hakkı vermedi. Peki seçime girmeyen partiye hazine yardımı olabilir mi?” ifadelerini kullandı. 

Ne olmuştu?

HDP kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" gerekçesiyle partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istemişti.

Şahin'in istemini görüşen Anayasa Mahkemesi (AYM), talebi kabul etmiş, HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke konulmasına karar vermişti.

AYM, daha sonra yaptığı ikinci görüşmede, HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına dair kararı oyçokluğuyla kaldırmıştı.

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