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AK Parti'de sadece 3 kurucu üye milletvekili olabilecek! İşte o 3 kurucu AK Partili...

AK Parti'de sadece 3 kurucu üye milletvekili olabilecek! İşte o 3 kurucu AK Partili...

Türkiye hızla 14 Mayıs seçimlerine giderken; AK Parti'nin listelerinde sadece 3 kurucu üyenin Meclis'e gireceği görüldü. AK parti kurucuları Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'dan, Haluk İpek Amasya'dan, Ayşe Böhürler Kayseri'den aday gösterildi...

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14 Mayıs seçimlerine giderken; AK Parti'nin listelerinde sadece 3 kurucu üyenin Meclis'e gireceği ortaya çıktı.  Gazete Duvar'da yer alan habere göre; AK Parti milletvekili seçimleri için aday listelerini belirlerken “yenilenme, gençleşme” dedi, daha önce esnetilen “üç dönem” kuralını bu kez ayrımsız uyguladı.

3 dönem kuralının gazabına uğrayanlar

Üç dönem kuralı nedeniyle AK Parti kurucularından Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı, Nurettin Canikli, Ali İhsan Arslan ve Belma Satır’ın yer aldığı 5 deneyimli siyasetçi de liste dışı kaldı.

AK Parti kurucu üyesi 73'ten 54'e düştü

AK Parti'nin resmi internet sitesine göre çeşitli nedenlerle ayrılan, istifa eden, tasfiye edilen ya da hayatını kaybeden üyeler nedeniyle kurucu üye sayısı 73’ten 54’e düştü. Yeni aday listesine bakılırsa 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin ardından 28. Yasama Döneminde sadece 3 kurucu üye yer alacak.

İşte Meclis'e girecek o 3 kurucu üye...

Bu isimler, Antalya 1. sıradan aday gösterilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amasya 1. sıradan aday gösterilen Haluk İpek ve Kayseri 2. sıradan aday gösterilen Ayşe Böhürler olacak.

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