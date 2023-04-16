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AK Partili Hüseyin Çelik'ten bomba seçim tahmini! Erdoğan ile Kılıçdaroğlu aynı oyu alır, ikinci turu ise...

AK Partili Hüseyin Çelik'ten bomba seçim tahmini! Erdoğan ile Kılıçdaroğlu aynı oyu alır, ikinci turu ise...

AK Parti'nin kurucularından olan eski Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birbirine yakın oylar alacağını savunurken, seçimin ilk turda bitmeyeceğini savundu.

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AK Parti'nin kurucularından olan eski Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, YouTube’da yayın yapan Elips TV’ye yaptığı açıklamada seçimin ilk turda bitmeyeceğini savundu. İşte Hüseyin Çelik'in seçim tahminleri...

- Her iki tarafta da hak ettiği halde listelere girmeyen, hak etmediği halde listelerde yer alan adaylar var. Bu bugüne mahsus değil, geçmişte de var olan bir şey.

- Seçimin ilk turda biteceğinin kanaatinde değilim. Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun birbirine yakın oylar alacağını düşünüyorum.

İkinci turu daha çok vekil çıkaran kazanır

- İkinci turda milletvekilliği konusunda ağırlık kimde ise o taraf seçimin galibi olacak ve diğer taraf kaybetmiş olmanın moral bozukluğu ile ikinci tura gitmiş olacak. Dolayısıyla birinci turdaki milletvekilliği seçimi ikinci turdaki cumhurbaşkanlığı seçimini büyük çapta belirtecektir.

Seçimi savaş ile karıştırmayalım. Herkesin seçime sayılı günler kala baltalarını bileyerek beklemesi, bizim hâlâ üçüncü bir dünya ülkesi olduğumuzu gösteriyor.

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