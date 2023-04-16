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Cumhuraşkanı Erdoğan 14 Mayıs’a kadar 40 miting yapacak! İşte miting programı...

Cumhuraşkanı Erdoğan 14 Mayıs’a kadar 40 miting yapacak! İşte miting programı...

AK Parti, her bölgeye ve 81 ile göre seçim stratejilerini hazırladı. Her ilin öncelikleri, ihtiyaçları, neler yapılacağı, illere özel projeler seçmene anlatılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'a kadar 40 şehirde miting yapacak. İşte Erdoğan'ın miting programı...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim proframı belli oldu. AK Parti, her bölgeye ve 81 ile göre seçim stratejilerini hazırladı. Her ilin öncelikleri, ihtiyaçları, neler yapılacağı, illere özel projeler seçmene anlatılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'a kadar 40 ilde miting gerçekleştirecek.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler nedeniyle mitingler sade olacak. Zaman darlığı nedeniyle bazı günler 2 şehre gidilmesi bekleniyor. Bayrama kadar açılış ve toplu temel atma törenlerinin ardından gerçekleştirilecek mitinglerde depremzedeler unutulmayacak.

AK Parti'nin önceliğini depremzedeler ve onların ihtiyaçları oluşturacak. Çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakılmayacak. 'Türkiye Yüzyılı kapsamında birlikte yaptık, birlikte yapacağız' vurgusu işlenecek. 'Türkiye Yüzyılı'nda yaparsa AK Parti yapar' denilecek. 

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