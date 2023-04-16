Bu pazar seçim olsa 2023 seçimleri için en son anket! Canlı yayında açıkladı 2 haftada kim yükseldi kim düştü
Areda Survey Araştırma 1 Nisan 14 14 Nisan anket sonuçları arasındaki fark dikkat çekti. "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz" sorusuna 2 hafta arayla alınan cevaplardaki en büyük fark ne?.. Kimin oyu düştü kimin oyu yükseldi?.. Hangi ittifak kaç ol alıyor?.. İYİ Parti'de neler oluyor?.. Muharrem İnce ne yapacak?... Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun toplam oyu ise yüzde yarım puan bile etmiyor..
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru koşar adımlarla giderken, anket firmalarının çalışmaları ve açıkladıkları anket sonuçları da dikkat çekiyor. Areda Survey tarafından 12 hafta arayla yapılan iki anket sonucu seçimin kaderiyle ilgili ipuçları verdi. 12-14 Nisan tarihleri arasında yapılan son anket ile 2 hafta önce 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılmış olan anket kıyaslanınca bakın ortaya nasıl bir manzara çıkıyor?
A Haber canlı yayınında siyasal iletişimci Ferhat Murat, Areda Survey tarafından 10 bin 136 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonucunu değerlendirdi. 12-14 Nisan tarihleri arasında yapılan ankete katılan vatandaşlara ilk olarak "14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde kime oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
Cumhurbaşkanı seçiminde kime oy vereceksiniz?
Areda Survey'in en son anketine göre, "14 Mayıs'ta kime oy vereceksiniz?" sorusuna yüzde 50.8 "Recep Tayyip Erdoğan" karşılığı verirken, yüzde 43.1'i "Kemal kılıçdaroğlu" dedi. Muharrem İnce yüzde 4.5, Sinan Oğan ise yüzde 1.6 oranında rağbet gördü.
İkinci tura kalırsa kime oy vereceksiniz...
Vatandaşlara seçimin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ikinci tura kalması halinde kime oy verecekleri de soruldu. Ankete katılanların verdiği yanıtlara göre Başkan Erdoğan'ın ikinci turda da seçimi kazandığı görülürken şu sonuçlar elde edildi: