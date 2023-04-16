Bu pazar seçim olsa 2023 seçimleri için en son anket! Canlı yayında açıkladı 2 haftada kim yükseldi kim düştü

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru koşar adımlarla giderken, anket firmalarının çalışmaları ve açıkladıkları anket sonuçları da dikkat çekiyor. Areda Survey tarafından 12 hafta arayla yapılan iki anket sonucu seçimin kaderiyle ilgili ipuçları verdi. 12-14 Nisan tarihleri arasında yapılan son anket ile 2 hafta önce 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılmış olan anket kıyaslanınca bakın ortaya nasıl bir manzara çıkıyor?