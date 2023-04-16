2023 ara tatilde seminer var mı, online mı yapılacak? Ek ücret ödenecek mi?

Ara tatilde milyonlarca öğrenci ile birlikte öğretmenler için de ara başlıyor. Öğretmenler ara tatilde mesleki çalışma programını tamamlıyor. Peki, Öğretmen seminerleri 2023 ne zaman, zorunlu mu? Ara tatilde seminer var mı 2023? Seminerler online mı uzaktan mı olacak?

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MEB takvimine göre 1 haftalık ara tatil pazartesi başlıyor. Ara tatilde milyonlarca öğrenci tatile çıkarken, öğretmenler ise ara tatilde seminerlere katılacak. 2023 eğitim öğretim yılında Nisan ara tatili Ramazan bayramına denk geldi. Peki Nisan 2. dönem ara tatilde seminer var mı? Öğretmenlere seminer zorunlu mu, online mı yüz yüze mi olacak?



Nisan 2. dönem ara tatilde seminer var mı?

17 Nisan'da başlayan ara tatilde öğretmenler mesleki çalışmalarını uzaktan ÖBA sistemi üzerinden tamamlayabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı yazıda seminerlerin uzaktan eğitim yöntemi ile yapılacağı bildirildi.Öğretmenler Öğretmen Bilişim Ağı ÖBA üzerinden bir eğitim videosunu izleyerek seminer çalışmalarını tamamlayacaklar. Ara tatilde seminer konusunda net bir bilgiye sahip olmak için okul yöneticileri ile mutlaka irtibata geçilmelidir.

Öğretmen seminerleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında okullar ara tatile girecek.

Ara tatilde öğretmenler kaç ek ders alacak?

Öğretmenlere her güne 3 saat olacak şekilde ek ders ücreti ödemesi yapılacak. Bu da bir haftalık dönemde öğretmenlerin toplamda 15 saat ek ders ücreti alacakları anlamına geliyor.

Mesleki Çalışma (Seminer) Ek Ders Ücreti ve Önemli Açıklamalar MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 6. Maddesinde “(3) (Değişik: RG–29/11/2019–30963) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.” denilmektedir.

Mesleki çalışmaların olduğu haftada bazı günlerin tatil olması veya öğretmenin raporlu vb. olması durumda Öba'dan bir tane kurs veya semineri başarı ile tamamlaması halinde 15 saat ek ders ücreti olur ve de kesinti yapılmaz.