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Meral Akşener'in danışmanı AK Parti'ye katıldı! Hasan Sami Özvarinli neden istifa etti?

Meral Akşener'in danışmanı AK Parti'ye katıldı! Hasan Sami Özvarinli neden istifa etti?

Meral Akşener'e bir darbe daha. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Danışmanı Hasan Sami Özvarinli, milletvekili adayı gösterilmeyince partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

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AK Parti'nin Kayseri milletvekili adayları Kadir Has Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli de AK Parti'ye katıldı. Aday tanıtım programında Özvarinli ile AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile yan yana oturdu.

Listeye alınmayınca tepki gösterdi

14 Mayıs seçimleri için İYİ Parti’den Kayseri milletvekili aday adayı olarak başvuran ancak aday listesinde yer almayan Özvarinli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İYİ Parti yönetimine tepki gösterdi.

Satılığa çıkmış aday listeleri... 

Bir süredir listelerdeki isimleri eleştiren Özvarinli, son paylaşımında, “Anadolu'nun kavruk tenli çocukları ülkeyi yönetecekti, milliyetçiler iktidara yürüyecek ve en başta Ülkücüler olacaktı. Bu ideallerle yola çıktık! Varımızı yok ettik, hatıralarımızı tükettik. Geldiğimiz noktada ise satılığa çıkmış milletvekili aday listeleri bizi karşılamakta” ifadelerini kullandı.

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