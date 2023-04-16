ÇAYKUR kura sonuçları 2023 sıralı isim listesi-2023

İŞKUR tarafından yapılacak alımlarda toplam 49 çay fabrikasında istihdam edilecek mevsimlik işçiler belli oldu. ÇAYKUR bünyesindeki 51 fabrikada çalışmak üzere başvuran 38 bin 763 kişi arasından belirlenen mevsimlik işçiler için Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi. Peki, ÇAYKUR kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte ÇAYKUR kura sonuçları 2023 isim listesi sorgulama…

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ÇAYKUR kura sonuçları 2023 isim listesi sorgulama süreci devam ediyor. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçiler kura ile belirlendi.

Yerel yayın yapan bir televizyon kanalından da canlı yayımlanan kura çekiminde, fabrikalarda çalışacak 1285 asil ve 1285 yedek isim belirlendi. Ayrıca, 85 kişilik çay eksperi kadrosuna 75 başvuru yapılınca, bu kişilerin tamamı işe başvurma hakkı kazandı. İşte ÇAYKUR kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama…

ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı?

Çaykur 1365 mevsimlik işçi alımı kura çekilişi 14 Nisan 2023 tarihinde sabah saat 09.00'da başladı. Çekilişin ardından kura sonuçları belli oldu ve isim listesi paylaşıldı.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Linkten çekiliş sonuçları ile ilgili duyuruları takip edebilirsiniz.



Hangi fabrikalara alım yapılacak?

- 100. YIL PAZ. VE ÜRETİM BÖLGE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 556 kişi başvuru yaptı.

-AMBARLIK LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 388 kişi başvuru yaptı.

-AMBARLIK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 506 kişi başvuru yaptı.

-ARAKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 911 kişi başvuru yaptı.

-ARDEŞEN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 391 kişi başvuru yaptı.

-ARHAVİ ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 27 kişi başvuru yaptı.

-ARHAVİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1104 kişi başvuru yaptı.

-AŞIKLAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 583 kişi başvuru yaptı.

-AZAKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 537 kişi başvuru yaptı.

-BÖLÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 886 kişi başvuru yaptı.

-BÜYÜKKÖY Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 305 kişi başvuru yaptı.

-CAMİDAĞI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1471 kişi başvuru yaptı.

-ÇAMLI ENGELLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 491 kişi başvuru yaptı.

-ÇAMLI ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 41 kişi başvuru yaptı.

-ÇAMLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 547 kişi başvuru yaptı.

-ÇAMLIHEMŞİN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 3670 kişi başvuru yaptı.

-ÇAYELİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 673 kişi başvuru yaptı.

-ÇİFTLİK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 331 kişi başvuru yaptı.

-CUMHURİYET ENGELLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 794 kişi başvuru yaptı.

-CUMHURİYET ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 237 kişi başvuru yaptı.

-CUMHURİYET Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 814 kişi başvuru yaptı.

-DEREPAZARI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 408 kişi başvuru yaptı.

-ESKİPAZAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1161 kişi başvuru yaptı.

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-FINDIKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 424 kişi başvuru yaptı.

-GÜNDOĞDU Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1135 kişi başvuru yaptı.

-GÜNEYSU ULUCAMİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1317 kişi başvuru yaptı.

-HAYRAT Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 961 kişi başvuru yaptı.

-HEMŞİN ORGANİK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 405 kişi başvuru yaptı.

-HOPA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1698 kişi başvuru yaptı.

-İKİZDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1628 kişi başvuru yaptı.

-IŞIKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 148 kişi başvuru yaptı.

-İYİDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 211 kişi başvuru yaptı.

-KALECİK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 142 kişi başvuru yaptı.

-KALKANDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 225 kişi başvuru yaptı.

-KARACA LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 247 kişi başvuru yaptı.

-KARACA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1633 kişi başvuru yaptı.

-KEMALPAŞA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 739 kişi başvuru yaptı.

-KENDİRLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 877 kişi başvuru yaptı.

-KİRAZLIK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 532 kişi başvuru yaptı.

-MELYAT Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 388 kişi başvuru yaptı.

-MURATLI LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 92 kişi başvuru yaptı.

-MURATLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1019 kişi başvuru yaptı.

-MUSADAĞI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 579 kişi başvuru yaptı.

-OF Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 286 kişi başvuru yaptı.

-ORTAPAZAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 342 kişi başvuru yaptı.

-PAZAR TAŞLIDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 273 kişi başvuru yaptı.

-PAZAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 69 kişi başvuru yaptı.

-PAZARKÖY Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 277 kişi başvuru yaptı.

-SABUNCULAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 988 kişi başvuru yaptı.

-SALARHA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 503 kişi başvuru yaptı.

-SELİMİYE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 275 kişi başvuru yaptı.

-SÜMER Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1082 kişi başvuru yaptı.

-SÜRMENE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 537 kişi başvuru yaptı.

-TAŞÇILAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 556 kişi başvuru yaptı.

-TERSANE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 236 kişi başvuru yaptı.

-TİREBOLU Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1353 kişi başvuru yaptı.

-VELİKÖY Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 423 kişi başvuru yaptı.

-ZİHNİDERİN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 256 kişi başvuru yaptı.