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"İşleri rüşvet, torpil, yolsuzluk" diyen Abdurahman Dilipak'ta çağrı: Onlara oy vermeyin

"İşleri rüşvet, torpil, yolsuzluk" diyen Abdurahman Dilipak'ta çağrı: Onlara oy vermeyin

Geçtiğimiz günlerde "Beni dava eden AK Parti'ye oy vermeyeceğim" diyen yazar Abdurrahman Dilipak, şimdi de "Onların işi, rüşvet, torpil, yolsuzluk, onları yanınızdan uzaklaştırın, onlara oy vermeyin" çağrısı yatı.

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Haber Vakti yazarı Abdurrahman Dilipak, "Onların işi, rüşvet, torpil, yolsuzluktur. Onlardan uzaklaşın ve onları yanınızdan uzaklaştırın, onlara oy vermeyin. Yoksa onları yakacak ateş size de dokunur." çağrısını yaptı. "Birileri yabancı askerlerin ülkeyi işgali ile korkutuyorlar, ama işgal gerçekleşeli çok oldu" diyen Dilipak, "5G ve StarLinkle, mRNA ile, gıdalar üzerinden, Medya ve eğitim yolu ile aslında aklımız, kalbimiz, midemiz, damarlarımız işgal edildi" iddiasında bulundu. Dilipak şöyle devam etti:

İçimizdeki işbirlikçilerine oy vermeyin

- Siyaset, ekonomi, STK’lar, akademi büyük ölçüde dışa bağımlı hale getirdi. Bu senaryonun içimizdeki işbirlikçilerine oy vermeyelim. Bunların kim olduğunu Pandemi komplosunda, İstanbul sözleşmesinde, Lanzorete’de gördük, biliyoruz.

Kaba ve sert davranırlar, küstahtırlar

- Bunları üsluplarından da tanırsınız. Hani bizi köpek gibi aşılayacaklardı ya, onları tanıyorsunuz artık. Onların mizacı bellidir. Kaba ve sert davranırlar, küstahtırlar, cahil, korkak, fasık, müstekbir, mürtefin, münafık, münkirdirler, abus, asık suratlıdırlar, çabuk sinirlenir, öfkelenince saçmalarlar. 

Tehdit ve şantaj yapanlara oy yok...

- Yalancıdırlar, kınama ve eleştiride aşırıya giderler, öfkelendikleri kişilerin meziyetini ve hakkını görmezler, bir topluluğa olan öfkeleri, onları ötekiler konusunda adaletsizliğe sevk eder. Başkaları ile alay eder ve onları kötü lakaplarla ananlar, Gıybet ve dedikodu yaparlar, kendilerinden olmayanları, kendileri hakkında susmaları için ya da beraber olmaları konusunda tehdit ve şantaj yapanlara oy yok. 

Her türlü fahişe ve türevlerine, fuhuş lobisine

- DSÖ ve Chabadçılara, her türlü fahişe ve türevlerine, fuhşiyat lobisine, uyuşturucu ve kumar, terör lobisine de.. Onların işi, rüşvet, torpil, yolsuzluktur. Onlardan uzaklaşın ve onları yanınızdan uzaklaştırın, onlara oy vermeyin. Yoksa onları yakacak ateş size de dokunur."

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