BIST 5.093
DOLAR 19,35
EURO 21,28
ALTIN 1.247,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de göçmen kaçakçılarına darbe: 5 kaçakçı tutuklandı

İzmir'de göçmen kaçakçılarına darbe: 5 kaçakçı tutuklandı

İzmir Buca'da bir minibüse baskın yapan polis, 11 düzensiz göçmen ve 6 şüpheliyi yakaladı. 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Abone ol

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda bulunan düzensiz göçmenlerin bindiği minibüse baskın yapan polis ekipleri, 11 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı şüphelisini kıskıvrak yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresin Müdürlüğüne teslim edilirken, 6 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları saha çalışmaları neticesinde Buca ilçesinde bulunan ormanlık alanda düzensiz göçmenlerin toplandığına yönelik bilgi edindi. Ekipler tarafından göçmenlerin bindiği minibüse zaman kaybetmeden operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde; 11 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Minibüs içerisinde 5 can yeleği, 2 şambrel ve 1 pompa ele geçirildi. Minibüse ise ekiplerce el konuldu.

5 zanlı tutuklandı

Öte yandan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5’i tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'da park yeri kavgası: 1 kişi öldü, eşi yaralandı
Kastamonu'da park yeri kavgası: 1 kişi öldü, eşi yaralandı
İzmir'de 9 yaşındaki çocuk kendini vurdu
İzmir'de 9 yaşındaki çocuk kendini vurdu
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
AK Partili Bülent Turan'dan bakanlığa 'uyarı': Seçime girmeyen partiye hazine yardımı olabilir mi?
AK Partili Bülent Turan'dan bakanlığa 'uyarı': Seçime girmeyen partiye hazine yardımı olabilir mi?
ÇAYKUR kura sonuçları 2023 sıralı isim listesi-2023
ÇAYKUR kura sonuçları 2023 sıralı isim listesi-2023
Ölü bulunan Dina'nın cenazesi İstanbul'a gönderildi
Ölü bulunan Dina'nın cenazesi İstanbul'a gönderildi
Balıkesir Ayvalık’ta 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir Ayvalık’ta 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir saldırı daha! Skandal eylemin adresi bu kez Hollanda oldu
Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir saldırı daha! Skandal eylemin adresi bu kez Hollanda oldu
Sudan’daki çatışmalarda can kaybı 56’ya yükseldi
Sudan’daki çatışmalarda can kaybı 56’ya yükseldi
Yasa tasarısı kabul edildi! TikTok tamamen yasaklanacak
Yasa tasarısı kabul edildi! TikTok tamamen yasaklanacak
Göçmen akını durmuyor. Van'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
Göçmen akını durmuyor. Van'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
2023 ara tatilde seminer var mı, online mı yapılacak? Ek ücret ödenecek mi?
2023 ara tatilde seminer var mı, online mı yapılacak? Ek ücret ödenecek mi?