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Kastamonu'da park yeri kavgası: 1 kişi öldü, eşi yaralandı

Kastamonu'da park yeri kavgası: 1 kişi öldü, eşi yaralandı

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde araç park yeri anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

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Olay, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi Uzunyol köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark yeri anlaşmazlığı sebebiyle M.E. (54) ile H.S. (61) ve karısı N.S. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.E. tabanca ile H.S. ile N.S.’ye ateş açtı. N.S. ve H.S. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.S. ve N.S. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan H.S. hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan N.S.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. M.E. ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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