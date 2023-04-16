Bayram ikramiyesi ödemeleri günleri, tarih belli TC'nize bakın!

Yılda iki kez Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramlarında ödemesi yapılan emekli bayram ikramiyeleri 2 bin TL oldu. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 14 Nisan itibarıyla başladı. İşte 2023 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

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Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih emekliler tarafından mercek altına alındı. Yılda iki kez Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramlarında ödemesi yapılan emekli bayram ikramiyelerine yüzde 82 zam yapılarak 1100 liradan 2 bin TL yükseltilmişti. SSK kapsamında Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 14 Nisan itibarıyla başladı. İşte 2023 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

2023 yılı Nisan ayı için;

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.

EYT'liler de alacak

Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmiş ve sözlerine şunları eklemişti: "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak."

Kimler bayram ikramiyesi alır?

Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.