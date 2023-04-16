BIST 5.093
DOLAR 19,35
EURO 21,28
ALTIN 1.247,12
HABER /  GÜNCEL

Bayram ikramiyesi ödemeleri günleri, tarih belli TC'nize bakın!

Bayram ikramiyesi ödemeleri günleri, tarih belli TC'nize bakın!

Yılda iki kez Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramlarında ödemesi yapılan emekli bayram ikramiyeleri 2 bin TL oldu. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 14 Nisan itibarıyla başladı. İşte 2023 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

Abone ol

Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih emekliler tarafından mercek altına alındı. Yılda iki kez Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramlarında ödemesi yapılan emekli bayram ikramiyelerine yüzde 82 zam yapılarak 1100 liradan 2 bin TL yükseltilmişti. SSK kapsamında Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 14 Nisan itibarıyla başladı. İşte 2023 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

2023 yılı Nisan ayı için;

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.

EYT'liler de alacak

Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmiş ve sözlerine şunları eklemişti: "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak."

Kimler bayram ikramiyesi alır?

Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

ÖNCEKİ HABERLER
"İşleri rüşvet, torpil, yolsuzluk" diyen Abdurahman Dilipak'ta çağrı: Onlara oy vermeyin
"İşleri rüşvet, torpil, yolsuzluk" diyen Abdurahman Dilipak'ta çağrı: Onlara oy vermeyin
Kore'de gerilim: Güney Kore’den Kuzey Kore botuna uyarı atışı
Kore'de gerilim: Güney Kore’den Kuzey Kore botuna uyarı atışı
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası
Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası
Sonunda bu da oldu: Adana'da bir dondurmacı üretti, talep patladı
Sonunda bu da oldu: Adana'da bir dondurmacı üretti, talep patladı
İzmir'de göçmen kaçakçılarına darbe: 5 kaçakçı tutuklandı
İzmir'de göçmen kaçakçılarına darbe: 5 kaçakçı tutuklandı
Kastamonu'da park yeri kavgası: 1 kişi öldü, eşi yaralandı
Kastamonu'da park yeri kavgası: 1 kişi öldü, eşi yaralandı
İzmir'de 9 yaşındaki çocuk kendini vurdu
İzmir'de 9 yaşındaki çocuk kendini vurdu
AK Partili Bülent Turan'dan bakanlığa 'uyarı': Seçime girmeyen partiye hazine yardımı olabilir mi?
AK Partili Bülent Turan'dan bakanlığa 'uyarı': Seçime girmeyen partiye hazine yardımı olabilir mi?
ÇAYKUR kura sonuçları 2023 sıralı isim listesi-2023
ÇAYKUR kura sonuçları 2023 sıralı isim listesi-2023
Ölü bulunan Dina'nın cenazesi İstanbul'a gönderildi
Ölü bulunan Dina'nın cenazesi İstanbul'a gönderildi
Balıkesir Ayvalık’ta 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir Ayvalık’ta 38 düzensiz göçmen kurtarıldı