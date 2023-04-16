İtikaf nedir itikafa ne zaman girilir, nasıl yapılır? İtikaf hükmü nedir?

İtikaf nedir, itikafa nasıl girilir ve ne zaman girilir? Ramazan'ın en güzel geleneklerinden biri olan itikaf, aynı zamanda Hz Muhammed'in sünnetlerinden biri. On bir ayın sultanı Ramazan ayının son günlerinde itikafın faziletini ve şartlarını araştırılıyor. İşte, itikaf hakkında merak edilenler...

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Ramazan’ın geleneklerinden biri olan itikaf aynı zamanda peygamber efendimizin bir sünneti. İtikafla ilgili Kur’an-‘ı Kerim’de ayetler de mevcut.

Peki itikaf nedir. İtikafa ne zaman girmek gerekiyor. İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde…

İtikaf ne demek?

İtikaf sözlükte, ''kendi kendisini bir yerde bekletme, engelleme ve bir şeye yönelip ona devam etme'' mânâlarına gelir. Terim olarak da, bir camide veya cami hükmünde olan bir yerde niyetli olarak bir müddet beklemek demektir.

İtikaf, erkek için, ezan okunup, kamet getirilen, yani cemaatle beş vakit namaz kılınan cami içinde; kadın için ise, evinin namaz için tahsis ettiği bir odasında veya odasının bir köşesinde itikaf niyetiyle bir süre beklemek ve oturmaktır.

Bakara suresinde geçiyor

İtikaf aynı zamanda Kur'ân-ı Kerîm Bakar Suresi’nde de geçiyor. Rabbimiz Kur'ân-ı Kerîm'de: "... Siz mescidlerde itikaf halinde iken - ne gece, ne gündüz- kadınlarınıza asla yaklaşmayınız. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır; onlara yaklaşmayın..." (Bakara: 187) buyurulmuştur.

Hz Peygamber ne zaman itikafa girerdi?

Hz Peygamberin Ramazan'ın son on gününü mescidde itikafla geçirdiği rivayet ediliyor.

Bu süre içerisinde Resûlullah (sav) ibadet için daha fazla vakit ayırırdı. Her zamankinden daha fazla Kur'ân okur ve dua ederdi. Ayrıca aile fertlerini de ibadet etmeleri İçin uyandırırdı. Hz. Peygamber bu âdeti ömrünün sonuna kadar devam etmiştir.

Kaç çeşit itikaf var?

İtikaf, vacib, sünnet-i-müekkede ve müstehap olmak üzere üçe ayrılır.

Vacib itikaf: Eğer itikaf bir şarta bağlanıp veya bağlanmadan adanmışsa İtikafa girmek vaciptir.

Fakat bu adağını sadece içinden geçirmesi yeterli değildir. Adağın kesinleşmesi için dil ile söylenmesi şarttır.

Müekked Sünnet olan itikaf: Ramazan'ın son on gününde itikafa girmek müekked sünnettir. Yani bazı müslümanların yerine getirmesiyle diğer müslümanların üzerinden mesuliyetin kalkmasını ifade eder.

Müstehab itikaf: Herhangi bir zamanda camiye giren bir kimsenin niyet ederek yaptığı itikaftır. Bunun belirli bir vakti yok. Mesela namaz için camiye gelen bir kimse, itikafa niyet etse, camide bulunduğu süre içinde itikafta sayılır.

İtikafa nasıl girilir?

İtikafı Ramazan'ın son on gününde, mümkünse Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa'da veya cemaati kalabalık olan diğer camilerden birinde yapmak.

İtikafta bulunan kimsenin Kur'ân-ı Kerîm'i tilavet etmek, Hadis-i Şerifleri, Peygamberlerin hayatlarını okumak, dinî meseleleri öğrenip öğretmek veya dinî eserler yazmakla vakit geçirmesi.

Hak ve hayırlı sözlerden başkasını konuşmamak. Günah olmayan şeyleri konuşmasında bir sakınca yoktur. İbadet niyetiyle hiç kimse ile konuşmamak ise mekruhtur.İtikafa giren kimsenin güzel elbiseler giymesi ve güzel kokular sürünmesi.

Peygamberimizi unutulmuş sünnetlerinden biridir itikaf. Hz peygamber kendisi ömrünün sonuna kadar bu sünnetini uygulamış ve ümmetine de tavsiye etmiştir.

Peygamberin tavsiyesi

İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "İtikâfa giren kişi, günahları hapsedip, sevapların tümünü elde eden kişi gibi, kendi­sine sevaplar kazandıran kişidir." (İbn Mâce)

Enes radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her sene Ramazan'in son on gününde itikâfa girerdi, bir sene girmedi; ertesi sene yirmi gün itikâfa girdi." [Tirmizî]

Yüz şehit sevabı vardır

Ahir zamanda unutulan sünnetimi ortaya çıkarana (uygulayana) yüz şehit sevabı verilecektir." (Kütüb-i Sitte)