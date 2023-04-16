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Ahmet Davutoğlu neden ortadan kayboldu? 10 gündür 'yok olan' Davutoğlu'nun rahatsızlığı ne?

Ahmet Davutoğlu neden ortadan kayboldu? 10 gündür 'yok olan' Davutoğlu'nun rahatsızlığı ne?

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine koşar adım giderken, 10 gündür Millet İttifakı'nın bütün liderleri farklı etkinliklerde beraber görüntü veriyor sadece Gelecek Partisi lideri ortalarda görünmüyor. Ahmet davutoğlu'na ne oldu?... Hastalığının adı ne?.. İşte cevapları...

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun zatürre başlangıcı olması nedeniyle bazı etkinliklere katılmadığı ortaya çıktı. HaberTürk yazarı Sarıkaya, 10 gündür Millet İttifakı'nın bütün liderlerinin farklı etkinliklerde beraber görüntü verdiğini ancak Davutoğlu'nun yer almamasını hatırlatarak Gelecek Partililere sebebini sordu. 

Parti yöneticisi ağzından kaçırdı

"Önce söylemek istemediklerini" belirten Sarıkaya, "Biraz üsteleyince içlerinden birisinin ağzından kaçırdığını" söyledi ve şu sözleri aktardı: “Ses tellerinden rahatsız; grip benzeri bir virüsün ağır etkisinde… Zatürre başlangıcı; ciğerlere kadar inmiş bir enfeksiyon rahatsızlığı çekiyor. Bir haftadır ağır geçirdi."

Öksürmekten konuşamadı...

"Ancak dün (önceki gün) partinin zoom toplantısına katıldı; ancak öksürmekten orada da fazla kalamadı. Doktor olan eşi Sare Hanım başta olmak üzere, bir grup doktor tedavisiyle ilgileniyor. Durumu hızla iyileşiyor; bir iki güne meydanlarda görürsünüz…”

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