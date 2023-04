Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı için olay sözler! Usta yorumcu Ahmet Çakar: Utanın

Süper Lig'de evinde Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe 87. dakikada Enner Valencia'nın ayağından penaltıyla maçta beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, 90+6'da Crespo ile 2. golü buldu ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararını spor yorumcuları değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan zorlu mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazanmayı başardı. Geceye, hakem Atilla Karaoğlan'ın verdiği penaltı kararı damga vurdu.

Maçın 84. dakikasında İrfan Can Kahveci, Hanousek'in müdahalesi sonucu Ankaragücü ceza sahası içinde yerde kaldı. Atilla Karaoğlan, bu pozisyonda beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Enner Valencia, beraberlik golünü kaydetti. Bu dakikadan sonra baskısını artıran Fenerbahçe, 90+6'da Crespo ile 2. golü buldu ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Eski hakemler tartışmalı pozisyonları yorumladı

Çok tartışılan bu kararın ardından MKE Ankaragücü cephesinden tepki geldi. İrfan Can Kahveci'nin penaltı pozisyonu beIN SPORTS'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Seçim Demirel tarafından yorumlandı.

Pozisyonu değerlendiren Seçim Demirel, "Maçı izlerken de çok şaşırdık. Neye penaltı çalındığını anlamakta güçlük çektik. İrfan Can arkadaki rakibinin farkında. Rakibinin önüne geliyor ve rakibinin elini sırtında hisseder hissetmez kendini yere atıyor" ifadelerini kullandı.

"Hakem inanılmaz bir hataya imza attı"

Hakemin kararının yanlış olduğunu söyleyen Demirel, "Hiçbir şekilde penaltıyı gerektirecek müdahale yok. Penaltının son derece yanlış olduğunu, hakemin inanılmaz bir hataya imza attığını düşünüyorum" dedi.

"VAR'ın buna karışması mümkün değil"

Ayrıca Seçim Demirel, VAR'ın bu pozisyon için neden devreye girmediğini de açıkladı: "Bir temas olduğu için VAR'ın buna karışması mümkün değil. Hakem 'itti' derse VAR müdahil olamaz"

Bülent Yıldırım: "Son derece hayali bir penaltı olmuş"

Bülent Yıldırım, "Hiçbir şey görmüyorum. Son derece hayali bir penaltı olmuş. Üzgünüm. Çok kötü bir penaltı... Tecrübeli bir VAR hakemi diyalogla bu durumu düzeltebilir. Ama kolayına kaçıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Çoban: "Buradan penaltı çıkmaz, VAR karışamaz"

Deniz Çoban ise "Oyuncu ellerini hiç açmıyor. Buradan penaltı çıkmaz. VAR karışamaz. Ama 1. dakikadan bu dakikaya kadar Atilla Karaoğlan tutarlı düdükler çalamadı" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu: "Ben vermem"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonunu yorumladı. Toroğlu, "İrfan kendini öne atıyor. Diğeri de üstüne düşüyor. Akıllı bir oyuncunun işi değil. İstanbul'da oynuyorsun. Üstüne düşüyor. Ben vermem. Aynı pozisyonu Fenerbahçe'nin aleyhine verebiliyorsan penaltıyı ver." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: "Hanousek anlamsız bir şekilde ellerini koydu"

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen pozisyonu, "İrfan Can ile Hanousek'in aralarında 1-1.5 metre mesafe verdi pozisyonun öncesinde. Sonra İrfan Can ile Hanousek arka arkaya geldiler. Ankaragüçlü oyuncu, 45 bin kişinin önünde ve İstanbul deplasmanında anlamsız bir şekilde ellerini İrfan Can'ın sırtına koydu. İrfan Can da sen ellerini koyarsan ben düşerim dedi." şeklinde yorumladı.

Ahmet Çakar: "Verdiğiniz penaltıya bir bakın ve utanın"

Eski hakem Ahmet Çakar, "Bak Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi. Verdiğiniz penaltıya bir bakın ve utanın. Yazık ki çok yazık. Böyle uyduruk bir penaltı ile maçı kaybeden Ankaragücü'nün üzüntüsünü paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Bünyamin Gezer: "İrfan Can kendini bıraktı, hakem de yedi"

Bir başka eski Süper Lig hakemi Bünyamin Gezer ise: "Bana göre bu pozisyonun penaltı ile uzaktan yakından alakası yok. Uzaktan yakından alakası yok! Yazık. Maç kaç kaç, 1-0. Hop güle güle abi. İrfan Can 'Beni itti' diyecek, zaten direkt penaltıya gidiyor. İtme var mı, yok. Kolların hareketini görüyor musunuz, yok. İtme, tutma, çekme var mı, yok. Neyin penaltısı bu? Yazıktır. İrfan Can kendini bıraktı, hakem de yerse, hakem de yedi." yorumunu yaptı.