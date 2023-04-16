2023 ÖSYM TUS sonuç tarihi ne zaman açıklanacak belli oldu!

ÖSYM tarafından bu yıl ilki gerçekleşen TUS 1. dönem sınavının ardından, sınav sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 TUS sonuç takvimi sonrasında, sınavın sonuçlarının açıklanacağı gün belli oldu. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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TUS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 15 Nisan tarihinde tamamlanan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları için gözler ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte TUS sonuç tarihi belli oldu. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 15 Nisan tarihinde gerçekleşen TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS sonuçları için tarih açıklandı.

Buna göre; TUS sınav sonuçları 12 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

TUS sonuçları nasıl sorgulanır?

12 Mayıs 2023 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.