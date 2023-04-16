Dubai'de yangın faciası! Çok sayıda insan hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

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BAE'nin Dubai kentinde bir apartmanda yangın çıktı. Yangın, Dubai'nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Deira semtindeki Al Murar bölgesinde meydana geldi.

5 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangına, Dubai Sivil Savunma ekipleri hızla müdahale etti.

Yangında en az 16 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.