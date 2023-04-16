Konya'da görülen obruk başka şehre sıçradı! Mantar toplamaya giden gençler buldu

Çapı 8, derinliği 6 metre

Köyden mantar aramak için araziye çıkan gençler yaklaşık 8 metre çapında ve 6 metre derinliğinde bir obruk buldu. Yerleşim yerlerine yaklaşık 500 metre mesafede oluşan obruk çevre halkında da tedirginlik oluşturdu.