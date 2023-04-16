Konya'da görülen obruk başka şehre sıçradı! Mantar toplamaya giden gençler buldu
KONYA Ovasında sıkça oluşan korkutan obruklar şimdi de Aksaray sınırlarında kendini göstermeye başladı. 10 günde ikinci kez obrukla karşılaşıldı. Mantar toplamaya giden gençlerin fark ettiği obruğun boyutu görenleri ürküttü.
Obruklar Konya Ovasının ardından Aksaray sınırlarında da görülmeye başlandı.
10 günde ikinci: Obruklar çevre halkında tedirginliğe neden olurken, 10 gün önce bir obrukla karşılaşan Sultanhanı ilçesi sakinleri bugün 2. bir obrukla karşı karşıya geldi.
Çapı 8, derinliği 6 metre
Köyden mantar aramak için araziye çıkan gençler yaklaşık 8 metre çapında ve 6 metre derinliğinde bir obruk buldu. Yerleşim yerlerine yaklaşık 500 metre mesafede oluşan obruk çevre halkında da tedirginlik oluşturdu.
Tepeköy çöl bölgesi olarak adlandırılan araziye motosikleti ile mantar toplamaya giden Ramazan Dölek (17) obruğu fark etti.