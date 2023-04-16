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Konya'da görülen obruk başka şehre sıçradı! Mantar toplamaya giden gençler buldu

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Konya'da görülen obruk başka şehre sıçradı! Mantar toplamaya giden gençler buldu

KONYA Ovasında sıkça oluşan korkutan obruklar şimdi de Aksaray sınırlarında kendini göstermeye başladı. 10 günde ikinci kez obrukla karşılaşıldı. Mantar toplamaya giden gençlerin fark ettiği obruğun boyutu görenleri ürküttü.

Konya'da görülen obruk başka şehre sıçradı! Mantar toplamaya giden gençler buldu

Obruklar Konya Ovasının ardından Aksaray sınırlarında da görülmeye başlandı.

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Konya'da görülen obruk başka şehre sıçradı! Mantar toplamaya giden gençler buldu

10 günde ikinci: Obruklar çevre halkında tedirginliğe neden olurken, 10 gün önce bir obrukla karşılaşan Sultanhanı ilçesi sakinleri bugün 2. bir obrukla karşı karşıya geldi.

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Konya'da görülen obruk başka şehre sıçradı! Mantar toplamaya giden gençler buldu

Çapı 8, derinliği 6 metre

Köyden mantar aramak için araziye çıkan gençler yaklaşık 8 metre çapında ve 6 metre derinliğinde bir obruk buldu. Yerleşim yerlerine yaklaşık 500 metre mesafede oluşan obruk çevre halkında da tedirginlik oluşturdu.

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Konya'da görülen obruk başka şehre sıçradı! Mantar toplamaya giden gençler buldu

Tepeköy çöl bölgesi olarak adlandırılan araziye motosikleti ile mantar toplamaya giden Ramazan Dölek (17) obruğu fark etti. 

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