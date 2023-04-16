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Konya'da emekli polis cinnet getirdi! Karısını ve çocuklarını beylik silahıyla vurdu

Konya'da emekli polis cinnet getirdi! Karısını ve çocuklarını beylik silahıyla vurdu

KONYA'da emekli polis memuru evinde cinnet getirmesi sonucu karısı, oğlu ve kızını beylik tabancasıyla vurdu. Olayda emekli polisin eşi ve çocukları yaralandı. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu, çocukların ise iyi olduğu öğrenildi.

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Olay, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Beyhekim Toki konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toplu konutlarında bulunan bir apartmanın 4. katında oturan ve kısa süre önce emekli olduğu öğrenilen Salim Ö., cinnet getirmesi sonucu evde bulunan 50 yaşındaki eşi Semra Ö., 24 yaşındaki oğlu Mehmet Ö., ve 20 yaşındaki kızı Aslıhan Ö.'yü beylik tabancası ile vurdu.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri emekli polis memuru Salim Ö.'yü gözaltına aldı.

Olayda göğsünden yaralanan Semra Ö., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Salim Ö.'nün oğlu Mehmet Ö. ile kızı Aslıhan Ö. Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Annenin durumu kritik

Anne Semra Ö.'nün hayati tehlikesi bulunurken, çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Salim Ö.'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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