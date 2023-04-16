1000 TL bayram harçığı için öğrencilere ne zaman ödenecek? Nereden alınacak?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında senede iki kez emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin üniversite öğrencilerine de verilip verilmeyeceği gündeme geldi. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçim öncesi öğrencilere bayram harçlığı müjdesinin gelmesi için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni açıklamalarına çevrildi. Peki, öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek, başvuru başladı mı?

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Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı, son gelişmelerle takip ediliyor. Gençlere 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır öğrencilere bayram ikramiyesi var mı gibi sorular son günlerin öne çıkan başlıkları arasında yer almaya devam ediyor.

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi kesinleşti. 11 Nisan tarihinde AK Parti seçim beyannamesi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciler başta olmak üzere evlenecek olanlara ve ev hanımlarına da peş peşe müjdeleri duyurdu. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni sürprizler açıklayacağı öğrenildi. Öğrencilere bayram harçlığı müjdesi de bu açıklamalar arasında yer alacak. Öğrencilere bayram ikramiyesinin 1000 TL olacağı gündeme geldi.

Öğrencilere bayram ikramiyesi kaç para olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıklarını sürdürüyor. Duyurulacak sürprizlerden birisi de gençlere bayram harçlığı olacak. Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor.

Ödeme tarihleri ne zaman?

Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz ikramiye ücreti ve ödeme takvimi belli olmadı. Ancak emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor.

Son olarak SSK ve Bağkur emeklileri için bayram ikramiyelerini 14 Nisan’da hesaplara yatırılmaya başlanacağı bilgisi paylaşıldı. Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyesilerinin ise benzer şekilde Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılması bekleniyor.

Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Kurban Bayramı ise 29 Temmuz’da idrak edilecek. Bu tarihlerden 1 hafta önce ikramiyelerin hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.