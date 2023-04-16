İşe alınacakların sayısı 22 bin kişiye çıkarıldı! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını bildirdi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimleri ile ilgili olarak, 'Seçim ilk turda bitecek, çok net. Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu alacağı bir netice olacak' dedi. Bakan Bozdağ ayrıca, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını bildirdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın TRT Haber'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Seçim ilk turda bitecek, kararsız seçmen...

- Ben halk adamıyım, halkla beraber siyaset yapan biriyim. Benim anketim o. İnsanlarımızın verdikleri tepkilere bakarım. Bu tepkilerde olumlu değişimi de olumsuz değişimi de görürsünüz. Vatandaş seçimle ilgili kararını vermiş, çok net, seçim ilk turda bitecek.

- Seçim birinci turda bitecek, katılım yüksek olacak, kararsızlar da ülkenin menfaatine bakıyor. Kararsız seçmen her seferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oyunu verdi. Herkesin tutumu da değişecek, yaklaşımı da başka olacak.

- Vatandaş geleceğine bakıyor, umutlarını kim koruyacak ona bakıyor. Kim Türkiye'yi bir adım daha ileri götürür, ona bakıyor.

Hangi sözleri verdiyse kamuoyuna açıklamalı

- Sayın Kılıçdaroğlu gitti TBMM’de görüştü. Partiye gitme cesareti gösteremedi. Görüşmelerde ahitleşmelerin olduğu anlaşılıyor. Sırrı Sakık da açıkla diyor. HDP’liler de konuştuklarının ipuçlarını veriyor. Dürüst siyasetin gereği olarak verdiğiniz sözleri açıklıyor.

- HDP’lilerin sözlerine bakılırsa Öcalan’ın özgürlük dönemi. Yerel yönetimler özerklik şartı konusunda taahhütte mi bulundular. Yeşil Sol Parti Diyaneti kaldıracağız diyor.

- Hangi sözler verildiyse kamuoyuna açıklanmalı. Devlet eşkıyalık yapmaz, devlet hukuk ile hareket eder. Nasıl hukuku çiğneyeceklerini şimdiden açıklıyorlar.

Adalet Bakanılğı'na 22 bin yeni personel...

18 bin 500 olarak açıklamıştım. Şimdi sayıyı güncelledik, 22 bin 120 personel için yazımızı cumhurbaşkanımıza yolladık. Önümüzdeki hafta hangi ilde kaç personel alınacağını açıklayacağız.