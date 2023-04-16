ALES sonuçları açıklama tarihi ne zaman? ALES/1 sonuç ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları için gözler ÖSYM duyurular ekranına çevrildi. Yılın ilk ALES sınavı nisan ayında gerçekleşti. Peki, ALES sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte ALES/1 sonuç tarihi

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Akademik kariyerlerinde ilerlemek için yüksek lisans yapmak isteyen adayların girdiği ALES/3 sınavının sonuç tarihi merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES sonuç tarihleri de paylaşıldı.

ALES sonuçları ne zaman açıklanır?

16 Nisan'da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM 2023/1 ALES sınav sonuçları Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir



Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.