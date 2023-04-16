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PSG göz dikti! Milli futbolcu, Messi'nin takım arkadaşı olabilir

PSG göz dikti! Milli futbolcu, Messi'nin takım arkadaşı olabilir

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'ye Paris Saint-Germain talip oldu. Dünya devinin kısa süre içerisinde Hollanda ekibiyle ilk resmi teması kurması bekleniyor.

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A Milli Takım ve Feyenoord'un yıldızı Orkun Kökçü'ye bir talip daha çıktı. Dünya devi Paris Saint-Germain, milli futbolcuyu transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Relevo'nun haberine göre, Orkun Kökçü, Paris Saint-Germain'in transfer listesinde üst sıralarda. Dünya devinin, kısa süre içerisinde Hollanda ekibiyle resmi temaslara başlayacağı belirtildi.

Orkun'un karnesi

Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord formasıyla 39 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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