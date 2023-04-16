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TCG Anadolu Sarayburnu'na yanaştı o anlar dron ile görüntülendi

TCG Anadolu Sarayburnu'na yanaştı o anlar dron ile görüntülendi

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu'na yanaştı. TCG Anadolu'nun İstanbul Boğazı'ndan geçtiği anlar dron ile görüntülendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye’nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Tuzla’da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti.

Sarayburnu'na gitmek üzere yola çıkan gemi, bugün İstanbul Boğazı'ndan geçti. TCG Anadolu giriş yaptığı sırada boğaz gemi trafiğine kapatıldı. Devasa geminin geçişi sırasında 3 römorkör ile sahil güvenlik botu da gemiye eşlik etti.

Öte yandan geminin üzerinde tam donanımlı bulunan silahlar ile hazır olan askerler de dikkat çekti. Yaklaşık 1 saat süren boğaz geçişinin ardından gemi Sarayburnu limanına yanaştı. O anlar dron ile görüntülendi.

Vatandaşların ziyaretine açılacak

Sarayburnu Limanı’nda demirleyen devasa gemi, 17 Nisan tarihinde 13.00 ile 18.00 saatleri arasında, 18-23 Nisan 10.00 ile 18.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Ziyaret gün ve saatleri

17 Nisan 2023 saat 13.00-18.00
18 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
19 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
21 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
22 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
23 Nisan 2023 saat 10.00-18.00 

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