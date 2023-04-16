BIST 5.093
DOLAR 19,35
EURO 21,28
ALTIN 1.247,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Silahı kurcalarken arkadaşını kafasından vurdu

Silahı kurcalarken arkadaşını kafasından vurdu

Samsun'da evinde tabancasını kurcalarken silahın kazara ateş alması sonucu arkadaşını kafasından vurarak ağır yaralayan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki C.Ö. evinde tabancasını kurcalarken silahın kazara ateş alması sonucu arkadaşı M.A.'yı (20) kafasından vurdu.

Ağır yaralanan M.A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan C.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Paletli Yüzme Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Paletli Yüzme Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Rusya Pasifik Filosu tatbikatında S-400’ler sahaya çıktı
Rusya Pasifik Filosu tatbikatında S-400’ler sahaya çıktı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Cristiano Ronaldo, Madrid'deki evini ilana verdi bakın ne kadar kira istedi
Cristiano Ronaldo, Madrid'deki evini ilana verdi bakın ne kadar kira istedi
4A, 4B, 4C nedir? Kimleri kapsar ve aralarındaki farklar neler?
4A, 4B, 4C nedir? Kimleri kapsar ve aralarındaki farklar neler?
Çocuklarda demir eksikliği anemisinde beslenme çok önemli
Çocuklarda demir eksikliği anemisinde beslenme çok önemli
"23 Nisan Çocuk Tiyatrosu" perdelerini çocuklar için açıyor
"23 Nisan Çocuk Tiyatrosu" perdelerini çocuklar için açıyor
Yanlış ayakkabı seçimine dikkat! Ayakta ağrılı şekil bozukluğuna yol açabiliyor
Yanlış ayakkabı seçimine dikkat! Ayakta ağrılı şekil bozukluğuna yol açabiliyor
Melih Gökçek: Soğan ve patates zammı Erdoğan'ı düşürmek isteyenlerin oyunu! Yüzde yüz kanaatim budur
Melih Gökçek: Soğan ve patates zammı Erdoğan'ı düşürmek isteyenlerin oyunu! Yüzde yüz kanaatim budur
DS Automobiles, ilk çeyrekte satışlarını dörde katladı
DS Automobiles, ilk çeyrekte satışlarını dörde katladı
Üsküdar Üniversitesi'nden, "Uluslararası Hesaplamalı Nörobilim Sempozyumu"
Üsküdar Üniversitesi'nden, "Uluslararası Hesaplamalı Nörobilim Sempozyumu"
TCG Anadolu Sarayburnu'na yanaştı o anlar dron ile görüntülendi
TCG Anadolu Sarayburnu'na yanaştı o anlar dron ile görüntülendi