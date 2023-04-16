BIST 5.093
DOLAR 19,35
EURO 21,28
ALTIN 1.247,12
HABER /  DÜNYA

Rusya Pasifik Filosu tatbikatında S-400’ler sahaya çıktı

Rusya Pasifik Filosu tatbikatında S-400’ler sahaya çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Filosu’nun devam eden tatbikatı kapsamında çeşitli bölgelere S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri yerleştirdi.

Abone ol

Rusya ordusuna bağlı Pasifik Filosu’nun, Japonya ile anlaşmazlıklar yaşanan Kuril ve Sahalin bölgelerinde devam eden tatbikatı kapsamında bölgeye S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri yerleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pasifik Filosu’nun hava savunma birimleri, Pasifik Filosu’nun muharebeye hazır olup olmadığının kontrolü için yeni belirlenen alanlarda muharebe görevine başlandı" denildi.

Pasifik Filosu’na bağlı hava savunma birliklerinin hayali düşmana karşı harekete geçtiği aktarılan açıklamada, "Düşman saldırı ve keşif gruplarının saldırısını püskürtme ve Pantsir-S mürettebatı tarafından hava hedeflerini tespit etme görevleri yerine getirildi" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cristiano Ronaldo, Madrid'deki evini ilana verdi bakın ne kadar kira istedi
Cristiano Ronaldo, Madrid'deki evini ilana verdi bakın ne kadar kira istedi
4A, 4B, 4C nedir? Kimleri kapsar ve aralarındaki farklar neler?
4A, 4B, 4C nedir? Kimleri kapsar ve aralarındaki farklar neler?
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Çocuklarda demir eksikliği anemisinde beslenme çok önemli
Çocuklarda demir eksikliği anemisinde beslenme çok önemli
"23 Nisan Çocuk Tiyatrosu" perdelerini çocuklar için açıyor
"23 Nisan Çocuk Tiyatrosu" perdelerini çocuklar için açıyor
Yanlış ayakkabı seçimine dikkat! Ayakta ağrılı şekil bozukluğuna yol açabiliyor
Yanlış ayakkabı seçimine dikkat! Ayakta ağrılı şekil bozukluğuna yol açabiliyor
Melih Gökçek: Soğan ve patates zammı Erdoğan'ı düşürmek isteyenlerin oyunu! Yüzde yüz kanaatim budur
Melih Gökçek: Soğan ve patates zammı Erdoğan'ı düşürmek isteyenlerin oyunu! Yüzde yüz kanaatim budur
DS Automobiles, ilk çeyrekte satışlarını dörde katladı
DS Automobiles, ilk çeyrekte satışlarını dörde katladı
Üsküdar Üniversitesi'nden, "Uluslararası Hesaplamalı Nörobilim Sempozyumu"
Üsküdar Üniversitesi'nden, "Uluslararası Hesaplamalı Nörobilim Sempozyumu"
TCG Anadolu Sarayburnu'na yanaştı o anlar dron ile görüntülendi
TCG Anadolu Sarayburnu'na yanaştı o anlar dron ile görüntülendi
Ramazan'ın 25. gecesinde Kabe'de 1,5 milyonun üzerinde Müslüman ibadet etti
Ramazan'ın 25. gecesinde Kabe'de 1,5 milyonun üzerinde Müslüman ibadet etti
MEB AÖL sınav tarihi! AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi?
MEB AÖL sınav tarihi! AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi?