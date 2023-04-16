4A, 4B, 4C nedir? Kimleri kapsar ve aralarındaki farklar neler?

Emeklilik hakkı kazanan birçok çalışanın karşısına çıkan ve maaşını etkileyen 4A, 4B, 4C ne demek ve kimleri kapsar? 4A, 4B, 4C arasındaki farklar neler?

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Özellikle çalışma hayatının içinde olan birçok çalışan 4A, 4B, 4C gibi kavramları mutlaka duymuştur. Kulağa birbirinin aynı gibi gelse de aralarında ciddi farklar vardır. Öncelik 4A, 4B, 4C sigorta sistemi kavramlarıdır. Çalışanın bağlı olduğu sosyal sigorta türünü ifa eder. Uzun yıllar bu statüde çalışanların zamanı gelinde, emeklilik hakkı kazanınca maaşı da 4A, 4B, 4C statüsüne göre değişir. 4A, bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan birini, 4B kariyer meslek grubunda olan çalışanı, 4C ise bir yıldan az çalışan kişileri kapsar.

4A, 4B, 4C kimleri kapsar, ne demek?

4A, SGK'ya prim ödeyen çalışanları kapsamaktadır. 4A, bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışma durumu olan bireylerin çalışma alanını ifade etmektedir. 4A sistemi kapsamında emekli maaşı hesaplama için Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olan adres üzerinden sorgulama yapılması mümkün olmaktadır. Bu sorgulamanın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir olması için izlenecek adımlar ise şu şekildedir; Açılan sayfa üzerinde, doldurulması talep edilen bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

Sonrasında ise ‘Sorgula' seçeneğine tıklanır. Sorgulanması istenen bilgiler ise şunlardır:

- TC Kimlik Numarası - SSK Sicil Numarası - Baba Adı - Nüfus İl - Doğum Tarihi olmaktadır. 4B grubu çalışanları eski adı ile Bağ-Kur olarak tabir edilmektedir. 4B grubu çalışanları, kariyer meslek grubu olarak ifade edilmekte olup meslekler dışında kalmakta olan kadroları kapsamaktadır.

Buna bir örnek verilmesi gerekirse;

Mühendis, sağlık memuru, hemşire, veznedar, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru gibi çeşitli meslek guruplarını kapsamaktadır. Burada ifade edilen kadro gruplarına ilk kez alınacak olan bireylerin öncesinde KPSS'ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek olan KPSS Tercih Klavuzu içinde bulunmakta olan kamu kurum ve kuruluşuna ait boş kadroların uygunlarını tercih etmeleri durumunun söz konusu olması halinde, puanlara göre bilgisayar ortamında atama yerleştirme işlemi gerçekleştirilmektedir.

4C grubu çalışanları daha önceki yıllarda Emekli Sandığı'na bağlı olarak çalışanlar şeklinde ifade edilmekte idiler.

Buna göre 4C çalışanları bir yıldan az süreli olarak ya da mevsimlik hizmet gereksinimi söz konusu olduğu hallerde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın ortak görüşleri doğrultusunda Bakanlar Kurulu tarafından alınmış olan karar kapsamında verilen görevde, yine belirtilmiş durumda olan ücret ve adet sınırı kapsamı dahilinde sözleşme ile birlikte çalıştırılma durumu söz konusu olan kişileri kapsamakta olan bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.