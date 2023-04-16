"Geçiş sürecindeyim" demişti! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ayna karşısında poz verdi

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde özel hayatındaki gelişmelerle adından sıkça söz ettiriyor. "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını açıklayan Tuğçe Tayfur, bugün yepyeni bir kare paylaştı. Farklı tarzı ile dikkat çeken Tuğçe Tayfur, ayna karşısında poz verdi.

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde özel hayatındaki gelişmelerle adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer aldı.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın 35 yaşındaki kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maneviyata yöneldiğini ve sahneleri bıraktığını duyurdu.

Farklı tarzı ile dikkat çeken ve "Geçiş sürecindeyim" diyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, bugün bir paylaşımda bulundu.

Tuğçe Tayfur, ayna karşısında poz verdi. Ünlü ismin bu paylaşımına beğeni yağdı.