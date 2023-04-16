BIST 5.093
DOLAR 19,35
EURO 21,28
ALTIN 1.247,12
HABER /  GÜNCEL

Emniyet genel müdür yardımcılıklarına atama!

Emniyet genel müdür yardımcılıklarına atama!

Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcılıklarına Cüneyt Ünal ve Hasan Yiğit vekaleten atandı.

Abone ol

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğündeki 2 genel müdür yardımcılığı Erhan Gülveren'in emekliye ayrılması, İbrahim Kulalar'ın ise yurt dışında içişleri müşaviri olarak görevlendirilmesi üzerine boşalmıştı.

Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit ile Güvenlik Daire Başkanı Ünal, boşalan genel müdür yardımcılıklarına vekaleten getirildi.

Yigit, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinden sonra İmralı'da yapılan sorgulama ekibinde yer almıştı. Yiğit'in ayrıca terörle mücadele kapsamında 6 kitabı bulunuyor.

Ünal ise Katar'da bu yıl yapılan Dünya Kupası'nda görev aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Önder Aksakal'dan Fatih Portakal'a sert tepki: "Washington portakalı benim ahlakımın zekatı yedi ceddini cennete götürür"
Önder Aksakal'dan Fatih Portakal'a sert tepki: "Washington portakalı benim ahlakımın zekatı yedi ceddini cennete götürür"
Trabzonspor Beşiktaş (CANLI YAYIN)
Trabzonspor Beşiktaş (CANLI YAYIN)
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Giresunspor Sivasspor'a tek attı 3 aldı! 11 maçlık galibiyet hasreti son buldu
Giresunspor Sivasspor'a tek attı 3 aldı! 11 maçlık galibiyet hasreti son buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da! Muhalefete sert tepki: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da! Muhalefete sert tepki: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor!
Muharrem İnce hangi gazetecilere neden kızıyor?
Muharrem İnce hangi gazetecilere neden kızıyor?
Seyir halindeki otobüs alev alev yandı
Seyir halindeki otobüs alev alev yandı
TEKNOFEST’in Bursa ayağında İHA’lar yarışıyor
TEKNOFEST’in Bursa ayağında İHA’lar yarışıyor
8 kayıp çocuk bulundu. Türkiye genelinde "güvenli eğitim uygulaması" yapıldı
8 kayıp çocuk bulundu. Türkiye genelinde "güvenli eğitim uygulaması" yapıldı
Cumhuriyet Müzesi'nde 23 Nisan'da üç farklı sergi açılacak
Cumhuriyet Müzesi'nde 23 Nisan'da üç farklı sergi açılacak
Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri Tesisi 18 Nisan'da Eskişehir'de açılıyor
Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri Tesisi 18 Nisan'da Eskişehir'de açılıyor
Ülkücü şehit Çakıroğlu’nun babasından Meral Akşener'e: "Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız?"
Ülkücü şehit Çakıroğlu’nun babasından Meral Akşener'e: "Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız?"