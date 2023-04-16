Önder Aksakal'dan Fatih Portakal'a sert tepki: "Washington portakalı benim ahlakımın zekatı yedi ceddini cennete götürür"

Fatih Portakal geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan DSP Lideri Aksakal'ı eleştirmişti. Portakal'a yanıt veren Aksakal, "Ey Washington portakalı Önder Aksakal’ın ahlakının zekatı senin yedi ceddini cennete götürür" dedi.

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Cumhur İttifakı'nda yer alan DSP'nin genel başkanı Önder Aksakal, gazeteci Fatih Portakal'a yönelik "Sözcü TV’de program yapan bir vatandaş var, Washington portakalı. Demiş ki 'DSP Genel Başkanı ahlak yoksunu'. Buradan sesleniyorum ey Washington portakalı Önder Aksakal’ın ahlakının zekatı senin yedi ceddini cennete götürür” dedi.

İki gün önce 'Malatya Deprem Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşan Aksakal, Bu seçim geçmiş dönemlerdeki gibi bir sağ-sol seçimi değil, vatan millet seçimidir. İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz" demişti.

Portakal ise Aksakal'ın sözlerine dair, "“Ahlak yoksunu bir insandan bahsediyoruz. Ne diyebiliriz ki? Kendi ideolojisini satmış, kendi partisini yarı yolda bırakmış böyle bir insandan… Ahlak yoksunu, gerçekten ahlak yoksunu. 2 buçuk dakika konuşuyor, 1 dakikasında hakaret ediyor” yorumunda bulunmuştu.

"Bir tane Washington portakalı var"

AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılış törenine katılan Aksakal, Portakal'ın sözlerine dair konuştu.

Aksakal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sizlerle birlikte olabilme şansını elde ettiğim için hepinize teşekkür ediyorum. Sen neden buradasın diye soranlar vardır belki. Biz bugün neden buradayız. Yerli ve milli solun temsilcisi, Bülent Ecevit’in evlatlarıyız. Duvara konulan her tuğla bu milletin hayrınadır. Türkiye 14 Mayıs'ta bir yol ayrımına gidiyor. Bu seçim solcularla sağcıların yarışacağı bir seçim değil. Bu seçim küresel emperyalist güçlere bağlı olanlarla vatanına milletine bağlı olanların seçimidir. Millet İttifakı’nın başında Amerika, arkasında PKK, yanında FETÖ var. Bu seçim vatan millet seçimidir. Ülkemizi bölmeye çalışıyorlar. Bu toprakların üzerine küffarın ayaklarını bastırmayacağız.

Karşı mahallenin trolleri saldırıya geçtiler. Yüzde 99’u müslüman olan ülkede kafir dışarıda. Bunların trol medyası var. Biri FOX diğeri Sözcü Tv. Bir tane Washington portakalı var. ‘DSP’nin genel başkanı ahlak yoksunu’ demiş. Benim ahlakımın zekatı senin yedi göbek ceddini cennete gönderir. Türkiye tek. Burası piyangodan çıkmadı. Biz burayı kimseye veremeyiz."