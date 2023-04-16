BIST 5.093
DOLAR 19,35
EURO 21,28
ALTIN 1.247,12
HABER /  DÜNYA

Tayland'da balıkçı tekneleri alabora oldu: 1 ölü, 8 kayıp

Tayland'da balıkçı tekneleri alabora oldu: 1 ölü, 8 kayıp

TAYLAND'In güneyinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesinin alabora olması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kayboldu.

Abone ol

Tayland'ın güneyinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Tayland Afet İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Nakhon Si Thammarat eyaletinde en az 7 balıkçı teknesinin alabora olduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin de kaybolduğu kaydedildi.

Tayland İçişleri Bakanlığı sözcüsü Sutthipong Julcharoen, olayın ardından kayıp 8 kişiye ulaşmak için hem denizden hem de karadan arama-kurtarma çalışması gerçekleştirildiğini belirtti.

Arama-kurtarma çalışmaları kapsamında bölgedeki deniz trafiği de durduruldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzincan’da korkunç olay! Kadın öğretmen evde iple asılmış halde bulundu
Erzincan’da korkunç olay! Kadın öğretmen evde iple asılmış halde bulundu
Emniyet genel müdür yardımcılıklarına atama!
Emniyet genel müdür yardımcılıklarına atama!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Önder Aksakal'dan Fatih Portakal'a sert tepki: "Washington portakalı benim ahlakımın zekatı yedi ceddini cennete götürür"
Önder Aksakal'dan Fatih Portakal'a sert tepki: "Washington portakalı benim ahlakımın zekatı yedi ceddini cennete götürür"
Trabzonspor Beşiktaş (CANLI YAYIN)
Trabzonspor Beşiktaş (CANLI YAYIN)
Giresunspor Sivasspor'a tek attı 3 aldı! 11 maçlık galibiyet hasreti son buldu
Giresunspor Sivasspor'a tek attı 3 aldı! 11 maçlık galibiyet hasreti son buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da! Muhalefete sert tepki: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da! Muhalefete sert tepki: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor!
Muharrem İnce hangi gazetecilere neden kızıyor?
Muharrem İnce hangi gazetecilere neden kızıyor?
Seyir halindeki otobüs alev alev yandı
Seyir halindeki otobüs alev alev yandı
TEKNOFEST’in Bursa ayağında İHA’lar yarışıyor
TEKNOFEST’in Bursa ayağında İHA’lar yarışıyor
8 kayıp çocuk bulundu. Türkiye genelinde "güvenli eğitim uygulaması" yapıldı
8 kayıp çocuk bulundu. Türkiye genelinde "güvenli eğitim uygulaması" yapıldı
Cumhuriyet Müzesi'nde 23 Nisan'da üç farklı sergi açılacak
Cumhuriyet Müzesi'nde 23 Nisan'da üç farklı sergi açılacak