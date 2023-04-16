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Alexis Perez'den Giresunspor'a kötü haber! Kırıklı çıkık tespit edildi...

Alexis Perez'den Giresunspor'a kötü haber! Kırıklı çıkık tespit edildi...

Giresunspor’un Sivasspor’u 1-0 yenerek 11 maç sonra 3 puan mutluluğu yaşadığı karşılaşmada sakatlanan Kolombiyalı stoper Alexis Perez’in sağ dirseğinde kırıklı çıkık tespit edildiği bildirildi.

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Giresunspor'un Sivasspor'u 1-0 yenerek 11 maç sonra 3 puan mutluluğu yaşadığı karşılaşmada sakatlanan Kolombiyalı stoper Alexis Perez'in sağ dirseğinde kırıklı çıkık tespit edildiği bildirildi.

Yeşil beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, 16 Nisan Pazar günü D.G. Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmanın 13. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Alexis Perez'in yapılan ilk tetkikleri sonucunda sağ dirseğinde kırıklı çıkık tespit edilmiştir, oyuncumuz operasyon için sponsor hastanemiz Liv Hospital'a sevk edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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